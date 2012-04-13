ظرفیت دوره دکتری در قم متناسب با تعداد داوطلبان نیست

مصطفی فضائلی قبل از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از برگزاری آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 91 در دانشگاه قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در استان قم بیش از چهار هزار نفر در آزمون دکتری شرکت کردند، افزود: بیش از 2 هزار و 500 نفر از داوطلبان در دانشگاه قم و هزار و 500 نفر نیز در دانشگاه مفید با یکدیگر رقابت کردند.



وی با بیان اینکه در استان قم داوطلبان در 250 رشته دانشگاهی با هم رقابت کردند افزود: در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 91 بیش از 28 درصد داوطلبان زن و 71 درصد مرد بودند.



رقابت عمده داوطلبان قم در رشته‌های علوم انسانی است



معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه قم با بیان اینکه برخی از رشته‌های تحصیلی در قم داوطلبان بیشتری دارد افزود: عمده داوطلبان آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 91 قم، رشته‌های فلسفه، مجموعه مدیریت و علوم سیاسی شرکت بودند.



فضائلی با اشاره به افزایش 30 درصدی داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی دکتری گفت: تلاش می‌کنیم در استان قم ظرفیت دانشجویان دوره دکتری را متناسب با افراد شرکت کننده افزایش یابد.



وی گفت: عمده رشته‌های دوره دکتری در استان قم رشته‌های علوم انسانی است و از آنجا که قم به عنوان مرکز تولید دانش دینی به شمار می‌رود باید این ظرفیت افزایش یابد.



معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه قم با بیان اینکه پذیرش شدگان این آزمون از مهرماه سال جاری مشغول به تحصیل می‌شوند افزود: 50 نفر از پذیرفته شدگان این آزمون در مهرماه و تعدادی نیز از بورسیه‌های وزارتخانه‌ها و دوره‌های مربی با انجام مصاحبه و شرایط علمی در بهمن ماه مشغول به تحصیل می‌شوند.



