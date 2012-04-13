حرمت سوگواری ایام فاطمیه حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غدیر محمدیان در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته شهرستان اسفراین ضمن ابراز نارضایتی از برگزاری مراسمات شادمانی در ایام فاطمیه افزود: مسئولین اطلاع رسانی و سازمان تبلیغات اسلامی در این زمینه عملکرد مناسبی نداشتند.
وی با بیان اینکه مسلمین واقعی در شادی ائمه شاد و در ناراحتی آنان نارحت هستند اظهار داشت: برگزاری جشنهای شادمانی در این ایام ناپسند و نکوهیده است.
خطیب نماز جمعه اسفراین در ادامه با اشاره به روز ارتش و نیروی زمین ضمن تبریک این روز به مردم کشور گفت: دشمنان و بدخواهان نظام بدانند که ارتش کشور ما هم از جهت توانمندیهای نظامی و هم از لحاظ ارزشهای اعتقادی رشد چشمگیری داشته است.
وی افزود: نیروهای ارتشی نظام همراه و هماهنگ با سپاه و بسیج، روزگار هر کشوری را که خیال تعدی به مرزهای ایران اسلامی را داشته باشد سیاه میکنند.
حجت الاسلام محمدیان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضع گرانی موجود در بازار تصریح کرد: مسئولان مربوطه و متولیان کار هر چه سریعتر برای مهار گرانی چارهای بیاندیشند.
