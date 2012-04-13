مصرف کالای ایرانی موجب افزایش ثروت ملی می شود

حجت الاسلام عابدینی عبدالکریم عابدینی در خطبه های نماز جمعه این هفته قزوین با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: مصرف کالای ایرانی موجب تثبیت اشتغال و تقویت ثروت ملی می شود و باید امسال با جدیت این شعار رهبری را محقق کنیم.

امام جمعه موقت قزوین افزود: با حمایت از تولید و سرمایه های داخلی ضمن تقویت روحیه خودباوری و افزایش اعتماد به نفس زمینه توزیع عادلانه ثروت در کشور هم فراهم می شود.

وی یادآور شد: تولید کنندگان هم باید با حمایت مسئولان ضمن حل مشکلات واحدهای خود نسبت به تولید محصولات مرغوب و کیفی با قیمت مناسب اقدام کنند تا مردم هم رغبت بیشتری به مصرف کالاهای ایرانی پیدا کنند.

حجت الاسلام عابدینی تصریح کرد: اگر بتوانیم شعار امسال را محقق کنیم می توانیم امیدوار باشیم فقر و محرومیت نیز در کشور تا حد قابل توجهی کاهش یابد.

مذاکره با آمریکا به صلاح کشور نیست

امام جمعه موقت قزوین در ادامه خطبه های نماز به سیاست های استکباری آمریکا اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی که آمریکا تمایل خود را به مذاکره ابراز کرده باید هوشیار باشیم و به این سرکردگی استکبار اعتماد نکنیم زیرا آمریکا در سه دهه گذشته نیت پلید خود را به خوبی نشان داده است.

وی بیان کرد: ایران اسلامی در سه مرحله آمریکا را امتحان کرده و با اهداف استکباری و خصمانه این دشمن غربی آشنایی دارد ومی داند امروز هم این کشور بدنبال منافع خود در ایران است.

عابدینی اظهار داشت: آمریکا به هیچ وجه قابل اعتماد نیست زیرا در دورن انقلاب ، جنگ تحمیلی در سالهای اخیر با تحریم های اقتصادی اهداف شوم خود را برای ضربه زدن به ایران اسلامی بروز داده و در شرایط کنونی هم بدنبال به اهتزاز درآمدن پرچم خود در کشورهای منطقه است لذا مذاکره با این کشور به صلاح ما نیست.

امام جمعه موقت قزوین همچنین گفت: امروز پرچم اقتدار و عزت در دست ایران است و به هیچ عنوان این اقتدار را با مذاکره با آمریکا از دست نخواهیم داد.

حجت الاسلام عابدینی گفت: هر کس به سمت آمریکا برود محکوم به شکست و سقوط است.