دنیا، آماده پذیرش ایران هسته ای باشد/عقب نشینی از موضع هسته ای هرگز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد خدیری در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر جدید پرند با اشاره به مذاکره هسته ای ایران با گروه 1+5 که از فردا و در ترکیه صورت می گیرد ضمن بازگویی چهار مذاکره انجام شده با این گروه گفت: 15 ماه بین مذاکرات قبلی تا مذاکره فردا به عنوان پنجمین مذاکره با این گروه فاصله افتاد.

خدیری در ادامه افزود: آنها منتظر بودند تا 22 بهمن سال گذشته و 12 اسفند 90 را ارزیابی کنند، اما دراین مدت و فاصله، ایران باز هم خواهان مذاکره بود که این گروه قبول نکردند.

امام جمعه پرند خاطرنشان کرد: وقتی در 22 بهمن ملت ایران سنگ بزرگی مقابل آمریکا و غربی ها گذاشت و در 12 اسفند به قول رهبر انقلاب حضور دشمن شکن داشتند، امیدها از دستشان رفت.

خطیب نماز جمعه پرند اظهار امیدواری کرد که مذاکره آتی به سود منافع ایران اسلامی رقم بخورد و گفت: آنچه واضح است اینکه دنیا، آمریکا و غربی ها آماده پذیرش ایران هسته ای باشند.

وی با بیان اینکه ایران اسلامی، ایران 10 سال پیش نیست، تاکید کرد: با پشتوانه جوانان و دانشمندان خود اورانیوم غنی سازی شده مورد نیاز خود را در داخل به دست آوردیم حالا می گویند باید غنی سازی را متوقف کنید که این حرف پوچ و بی اساسی است.

خدیری تاکید کرد: آنها بدانند که ملت ایران ذره ای از آنچه منافع خودشان را تامین می کند و همچنین حق برخورداری از انرژی هسته ای صلح آمیز و حق مسلم خود عقب نشینی نخواهند کرد.

امام جمعه پرند گفت: از الان می گوییم که اگر موضوع مذاکرات متوقف کردن غنی سازی اورانیوم باشد و اگر غربی ها با این آرزو در مذاکرات شرکت می کنند، این آرزو را به گور خواهند برد.

سوغات مذاکره با آمریکا، استعمار، استثمار و ذلت است

وی با بیان اینکه مدتی است قیل و قال هایی درخصوص مذاکره با آمریکا در رسانه ها مطرح است، گفت: در اینجا موضوع اقتدار ایران یعنی ایستادگی در برابر آمریکا مطرح است و دیگر اینکه اینجا بیش از 30 سال است که پوزه آمریکا به خاک مالیده می شود.

خدیری با اشاره به اینکه سوغات مذاکره با آمریکا، استعمار، استثمار و ذلت است، تاکید کرد: ما انقلاب کردیم که از ذلت فاصله بگیریم و پیرو مکتبی هستیم که راهنمای ماست ، این کشور و انقلاب فاطمی است و مکتب ما اجازه نمی دهد قدمی به سوی آمریکا برداریم و بر نخواهیم داشت و همه باید بدانند که اجازه مذاکره تنها و تنها در اختیار شخص مقام معظم رهبری است.

تاکید بر کنترل و مهار تورم و گرانی

امام جمعه پرند بار دیگر بر کنترل و مهار تورم و گرانی تاکید کرد و از مسوولان اقتصادی و نمایندگان مجلس و دولت خواست تا چاره اندیشی کنند و اختلافات را کنار بگذارند و به درد مردم رسیدگی کنند.

وی 29 فروردین روز نیروی زمینی ارتش را به فرمانده کل قوا و غیورمردان ارتش تبریک گفت و یاد شهدای این نیرو و جمیع شهدای انقلاب و جنگ را گرامی داشت.

خدیری در خطبه اول نماز جمعه با اشاره به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) به تشریح پاره ای از روایات معصومین علیهم السلام و آیات قرآن مجید درخصوص عظمت و بزرگی مقام دختر پیامبر اسلام (ص)پرداخت.

امام جمعه پرند با ذکر مصیبت شهادت حضرت زهرا(س) یاد آن حضرت را گرامی داشت و از عموم مردم بخصوص بانوان شهر جهت شرکت در دسته عزاداری در روز شهادت آن حضرت دعوت به عمل آورد.