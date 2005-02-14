تركمان ها با رياست جمهوري كردها بر عراق مخالفت كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الوطن عربستان، شوراي تركمان هاي شيعه عراق با واگذاري پست رياست جمهوري به كردها مخالفت كرد.



اين شورا در بيانيه اي به اين نكته اشاره كرد كه كردها براي منطقه كردستان پرچم و ارتش و پارلمان ويژه ، فرودگاه، رئيس جمهور، وزير كشورو مسئول امنيتي و اطلاعاتي قائل هستند كه به عبارت ديگر يك دولت مستقل براي خود تشكيل داده اند كه تنها اعلام رسمي آن باقي مانده است .



در اين بيانيه آمده است : همانطور كه به متولد بصره يا موصل حق بدست گرفتن هيچ پست مديريتي ورياستي درمنطقه كردستان را نمي دهند و يك عراقي عرب يا تركمان يا فيلي (كردشيعه) نمي تواند رئيس منطقه كردستان يا وزير كشور آن باشد بنابراين طالباني يا بارزاني يا زيباري يا برهم صالح و بكر الزيباري هر وابسته به دو حزب اصلي كردستان حق بدست گرفتن هيچ پست رياستي يا اداري يا حتي سمبليك را در داخل عراق ندارند.



از سوي ديگر ائتلاف تركمان هاي عراق خواستار عدم تقسيم عراق و برگزاري انتخابات مجدد در مناطق تركمان نشين و مشاركت همه قوميت ها در تدوين قانون اساسي دايمي و تثبيت حقوقشان به عنوان قوميت هاي اساسي عراق شد و بازخواست خاطيان و متخلفان در انتخابات اخير را درخواست كرد.