نگاه ژرف رهبری به مسائل کشور موجب اقتدار نظام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‏الاسلام محمد علاءالدینی در خطبه های نماز جمعه این شهر افزود: ایران اسلامی با برخورداری از این اقتدار مثال ‏زدنی در سایه الطاف الهی، دعای خیر مردم، رهبری مدبرانه معظم ‏له و تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) توانست ضمن خنثی ‏سازی توطئه های دشمنان در روزهای اخیر، عوامل ترور عالم اهل سنت و مردی بزرگی همچون "جنگی ‏زهی" را به دام اندازد.

وی بیان کرد: آمریکا و سایر اعضای دستگاه استکبار جهانی برای نجات اقتصاد خود از منجلاب کنونی با دسیسه ‏چینی، قصد فروش تسلیحات زنگار بسته خود را دارند.

امام جمعه دماوند با بیان اینکه نشست اخیر ترکیه علیه مردم سوریه برگزار شد، افزود: در آن نشست، از اختصاص کمکهای مالی و تسلیحاتی دول مداخله گر به شورشیان کشور سوریه سخن به میان آمد و حتی ائمه جمعه کشورهای عربی تحت فشار قرار گرفته ‏اند تا در نمازهای جماعت، این دشمنان مردم سوریه را مورد دعای خود در فواصل اقامه نماز قرار دهند.

وی گفت: این در حالی است که سران همین کشورهای حوزه خلیج ‏فارس در مورد مردم مظلوم کشور بحرین سیاستهای متضاد دیگری را در پیش گرفته ‏اند.

وی ادامه داد: ایادی استکبار حاضر در منطقه زمانی که مردم بحرین برای احقاق حقوق حقه خود علیه خاندان ستمگر آل سعود قیام کرده بودند، نیروی نظامی به آن کشور گسیل داشتند و حال در قبال وقایع سوریه، نیروهای شورشی ضد مردمی آن کشور را مورد حمایت مالی و تسلیحاتی خود قرار می ‏دهند.

علاءالدینی با اشاره به اهداف اصلی استکبار جهانی از دسیسه چینی در منطقه بیان کرد: فرار اقتصاد ایالات متحده و کشورهای اروپایی از منجلاب کنونی هدف اصلی مورد پیگیری استکبار جهانی است.

وی اضافه کرد: آمریکا قصد دارد تا در وهله نخست تسلیحات زنگار بسته موجود در انبارهای خود را به فروش برساند تا در گام بعدی و با شعله ‏ور شدن آتش خصومت در منطقه در سایه تولید سلاح، شرایط حاکم بر اقتصاد خود را از منجلاب کنونی نجات دهد.

امام جمعه دماوند، رژیم اشغالگر قدس را صحنه ‏گردان نخست وقایع سوریه خواند و بیان داشت: بدون ‏شک اصلی ترین شخصیت و صحنه گردان نخست وقایع امروز سوریه، رژیم اشغالگر قدس است.

وی افزود: این رژیم سفاک به دنبال جداسازی سوریه از خط مقدم مقاومت اسلامی منطقه است تا امنیت خود و حامیانش در منطقه را فراهم سازد.

علاءالدینی با اشاره به طرح صلح "کوفی‏ عنان" برای رفع مشکلات در سوریه اظهار داشت: ما در هفته گذشته از طرح کوفی ‏عنان در مورد سوریه به عنوان طرحی مبنی بر ایجاد نشدن تغییر در حاکمیت این کشور دفاع کردیم.

وی با اشاره به بیانات رهبر فرزانه انقلاب در سال گذشته افزود: رهبر معظم انقلاب در یکی از آخرین بیانات سال 90 خویش فرمودند که "جمهوری اسلامی با هر کسی که با رژیم صهیونیستی مخالف باشد، دوست است و به هر کسی که دشمن این رژیم باشد کمک می کند".