نگاه ژرف رهبری به مسائل کشور موجب اقتدار نظام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علاءالدینی در خطبه های نماز جمعه این شهر افزود: ایران اسلامی با برخورداری از این اقتدار مثال زدنی در سایه الطاف الهی، دعای خیر مردم، رهبری مدبرانه معظم له و تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) توانست ضمن خنثی سازی توطئه های دشمنان در روزهای اخیر، عوامل ترور عالم اهل سنت و مردی بزرگی همچون "جنگی زهی" را به دام اندازد.
وی بیان کرد: آمریکا و سایر اعضای دستگاه استکبار جهانی برای نجات اقتصاد خود از منجلاب کنونی با دسیسه چینی، قصد فروش تسلیحات زنگار بسته خود را دارند.
امام جمعه دماوند با بیان اینکه نشست اخیر ترکیه علیه مردم سوریه برگزار شد، افزود: در آن نشست، از اختصاص کمکهای مالی و تسلیحاتی دول مداخله گر به شورشیان کشور سوریه سخن به میان آمد و حتی ائمه جمعه کشورهای عربی تحت فشار قرار گرفته اند تا در نمازهای جماعت، این دشمنان مردم سوریه را مورد دعای خود در فواصل اقامه نماز قرار دهند.
وی گفت: این در حالی است که سران همین کشورهای حوزه خلیج فارس در مورد مردم مظلوم کشور بحرین سیاستهای متضاد دیگری را در پیش گرفته اند.
وی ادامه داد: ایادی استکبار حاضر در منطقه زمانی که مردم بحرین برای احقاق حقوق حقه خود علیه خاندان ستمگر آل سعود قیام کرده بودند، نیروی نظامی به آن کشور گسیل داشتند و حال در قبال وقایع سوریه، نیروهای شورشی ضد مردمی آن کشور را مورد حمایت مالی و تسلیحاتی خود قرار می دهند.
فرار اقتصاد ایالات متحده و کشورهای اروپایی از منجلاب هدف اصلی استکبار است
علاءالدینی با اشاره به اهداف اصلی استکبار جهانی از دسیسه چینی در منطقه بیان کرد: فرار اقتصاد ایالات متحده و کشورهای اروپایی از منجلاب کنونی هدف اصلی مورد پیگیری استکبار جهانی است.
وی اضافه کرد: آمریکا قصد دارد تا در وهله نخست تسلیحات زنگار بسته موجود در انبارهای خود را به فروش برساند تا در گام بعدی و با شعله ور شدن آتش خصومت در منطقه در سایه تولید سلاح، شرایط حاکم بر اقتصاد خود را از منجلاب کنونی نجات دهد.
رژیم اشغالگر قدس صحنه گردان نخست وقایع سوریه است
امام جمعه دماوند، رژیم اشغالگر قدس را صحنه گردان نخست وقایع سوریه خواند و بیان داشت: بدون شک اصلی ترین شخصیت و صحنه گردان نخست وقایع امروز سوریه، رژیم اشغالگر قدس است.
وی افزود: این رژیم سفاک به دنبال جداسازی سوریه از خط مقدم مقاومت اسلامی منطقه است تا امنیت خود و حامیانش در منطقه را فراهم سازد.
علاءالدینی با اشاره به طرح صلح "کوفی عنان" برای رفع مشکلات در سوریه اظهار داشت: ما در هفته گذشته از طرح کوفی عنان در مورد سوریه به عنوان طرحی مبنی بر ایجاد نشدن تغییر در حاکمیت این کشور دفاع کردیم.
وی با اشاره به بیانات رهبر فرزانه انقلاب در سال گذشته افزود: رهبر معظم انقلاب در یکی از آخرین بیانات سال 90 خویش فرمودند که "جمهوری اسلامی با هر کسی که با رژیم صهیونیستی مخالف باشد، دوست است و به هر کسی که دشمن این رژیم باشد کمک می کند".
