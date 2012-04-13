به گزارش خبرنگار مهر، داور بین المللی و باتجربه مسابقات لیگ برتر به عنوان قاضی دیدار حساس تیم های فوتبال صبای قم و استقلال تهران در هفته سیزدهم از دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور انتخاب شد.



در حالی‌ که دیدارهای هفته سیزدهم از دور برگشت رقابت های لیگ برتر فوتبال از روز پنجشنبه بیست و چهارم فروردین ماه آغاز شده است، اسامی تیم داوری دیدار تیم های فوتبال صبای قم و استقلال تهران در یکی از دیدارهای حساس هفته های ما قبل پایانی مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس مشخص شد.



قضاوت فغانی در یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال



بر اساس اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، قضاوت دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم تیم تعقیب کننده سه تیم بالای جدول رده بندی و استقلال تهران تیم رده دوم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال کشور را که قرار است عصر امروز جمعه بیست و پنجم فروردین ماه در چارچوب دیداری از هفته سیزدهم از دور برگشت یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شود را علیرضا فغانی بر عهده دارد.



سیدعلی داور دیدار حساس تیم های صبای قم و و استقلال تهران را رضا سخندان به عنوان کمک داور اول و داوود رفعتی به عنوان کمک داور دوم یاری می کنند ضمن اینکه پیروز سیف الله پور به عنوان داور چهارم و جواد تقی‌پور به عنوان ناظر مسابقه، تیم داوری را همراهی می کنند.



صبای قم و و استقلال تهران در حالی از ساعت 18:55 دقیقه امروز در دیداری از هفته سی ام لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در ورزشگاه 100 هزار نفری آزادی تهران به مصاف یکدیگر می روند که در حال حاضر صبای قم با کسب 46 امتیاز در تعقیب سه تیم بالای جدول یعنی سپاهان، تراکتورسازی و استقلال در مکان چهارم و تیم فوتبال استقلال تهران نیز با کسب 55 امتیاز در رده دوم جدول رده بندی لیگ برتر جای دارند.



این بازی بیست و دومین قضاوت علیرضا فغانی داور بین المللی فوتبال کشورمان در یازدهمی دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور است که طی آن فغانی تا کنون 80 کارت زرد، دو کارت قرمز و چهار کارت زرد دوم منجر به قرمز را به تیم های لیگ برتری نشان داده است.



غلبه صبای قم بر شهرداری در آخرین میهمانی پیش از مصاف با استقلال



تیم فوتبال صبای قم به غیر از پیروزی در دیدار حساس هفته بیست و هشتم مقابل شهرداری تبریز، در سه هفته قبل از آن در یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در قم و همچنین در خارج از خانه موفق به کسب پیروزی نشده بود ولی با برتری برابر شهرداری تبریز همچنان یکی از بخت های صعود به مکان دوم جدول رده بندی لیگ شمار می رود.



شاگردان عبدالله ویسی بعد از باخت سه بر صفر در هفته بیست و پنجم در ورزشگاه تختی اهواز مقابل تیم فوتبال فولاد خوزستان، تساوی خانگی با پرسپولیس در هفته بیست و ششم و باخت خارج از خانه به ذوب آهن اصفهان در هفته بیست و هفتم، در هفته بیست و هشتم موفق به شکست تیم شهرداری تبریز شده است و در بعد از اینکه برابر صنعت نفت آبادان به تساوی رسیدند اکنون در صورت برتری مقابل استقلال تهران به یک قدمی کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا می رسند.



تساوی صبا در آخرین بازی با استقلال تهران



شاگردان عبدالله ویسی در حالی در هفته سی ام مسابقات لیگ برتر فوتبال و در دیداری حساس که پانزدهمین بازی خارج از خانه آنها در لیگ یازدهم به شمار می رود برابر استقلال تهران صف آرایی می کنند که آخرین بار در بازی رفت لیگ این فصل در ورزشگاه یادگار امام قم میزبان تیم استقلال بودند که در نهایت برابر میهمان خود به تساوی یک بر یک دست یافتند.

