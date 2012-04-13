۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۵:۵۴

آیت الله محمدی:

واردات کالاهای بی کیفیت خارجی تولید کنندگان داخلی را فلج می کند

همدان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان گفت: واردات بی رویه کالاهای بی کیفیت خارجی تولید کنندگان داخلی را فلج و به اقتصاد کشور ضربه وارد می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر جمعه در خطبه های نماز عبادی سیاسی این روز در همدان اظهارد اشت: استفاده از تولیدات داخلی نیازمند عزم و اراده ملی است و همکاری همه جانبه مردم را می طلبد.

وی با بیان اینکه تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تنها با شعار محقق نمی شود، افزود: مسئولان باید برای عملی کردن شعار امسال برنامه ریزی کنند چراکه تولید اساس اقتصاد هر کشور است.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری همایش بین المللی " دین در آیینه هنر" در همدان اظهار داشت: دین اسلام برای جلوگیری از خستگی طینت زیبا پسند و فطرت عاشق به جمال انسان، دستورات خود را در قالب هنر و جمال گرایی عرضه کرده است.

آیت الله غیاث الدین طه محمدی با اشاره به اینکه هنر و دین، دو واژه همزاد به حساب می آیند، تاکید کرد: در هنرهای اسلامی دو بعد زیبا سازی و زیبا نمایی ظاهری مورد توجه است.

امام جمعه همدان با بیان اینکه هنر وسیله انتقال احساس است، یادآور شد: دین کامل و مترقی اسلام، دین زیباییها است چراکه این دین مقدس از منبع کمال و جمال مطلق منشاء گرفته است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه معنی دیگر هنر، زیبایی آفرینی انسان است، گفت: قیمت هر انسانی به میزان کار هنرمندانه و زیبای اوست.

