واردات کالاهای بی کیفیت خارجی تولید کنندگان داخلی را فلج می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر جمعه در خطبه های نماز عبادی سیاسی این روز در همدان اظهارد اشت: استفاده از تولیدات داخلی نیازمند عزم و اراده ملی است و همکاری همه جانبه مردم را می طلبد.

وی با بیان اینکه تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تنها با شعار محقق نمی شود، افزود: مسئولان باید برای عملی کردن شعار امسال برنامه ریزی کنند چراکه تولید اساس اقتصاد هر کشور است.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری همایش بین المللی " دین در آیینه هنر" در همدان اظهار داشت: دین اسلام برای جلوگیری از خستگی طینت زیبا پسند و فطرت عاشق به جمال انسان، دستورات خود را در قالب هنر و جمال گرایی عرضه کرده است.

آیت الله غیاث الدین طه محمدی با اشاره به اینکه هنر و دین، دو واژه همزاد به حساب می آیند، تاکید کرد: در هنرهای اسلامی دو بعد زیبا سازی و زیبا نمایی ظاهری مورد توجه است.

امام جمعه همدان با بیان اینکه هنر وسیله انتقال احساس است، یادآور شد: دین کامل و مترقی اسلام، دین زیباییها است چراکه این دین مقدس از منبع کمال و جمال مطلق منشاء گرفته است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه معنی دیگر هنر، زیبایی آفرینی انسان است، گفت: قیمت هر انسانی به میزان کار هنرمندانه و زیبای اوست.