غرب حق اعمال فشار ضد ایران را ندارد/ انرژی هسته ای حق ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، "نمیک کمال زیبک" رئیس حزب دموکراتیک ترکیه در گفتگو با پرس تی وی اظهار داشت : ایران همانند دیگر کشورهای جهان از حق دنبال کردن برنامه انرژی هسته‌ای برخوردار است.

زیبک تاکید کرد غرب تلاش دارد مانع پیشبرد برنامه انرژی هسته‌ای ایران شود، زیرا به خوبی می‌داند ادامه آن "ایران را قدرتمند" خواهد کرد.



وی خاطر نشان کرد: "آنها (غرب) چه حقی دارند که بگویند می‌خواهند برنامه انرژی هسته‌ای ایران را بررسی کنند؟ چه کسی تاسیسات اسرائیل را بررسی کرده است؟ تسلیحات اتمی زیادی در اسرائیل هست. چه کسی تاسیسات اتمی آمریکا را بررسی کرده است؟"



این اظهارات در حالی مطرح می شود که اسرائیل تنها دارنده تسلیحات اتمی در سراسر خاورمیانه است. از سال ۱۹۵۸ و زمانی که تل آویو روند احداث تاسیسات اتمی دیمونا را در صحرای نقب آغاز کرد، این رژیم شمار زیادی کلاهک اتمی ساخته است.



بسیاری از کارشناسان با استناد به اطلاعات افشا شده مردخای وانونو از کارکنان پیشین راکتور اتمی دیمونا که توسط روزنامه ساندی تایمز در دهه ۱۹۸۰ منتشر شد، برآورد می‌کنند اسرائیل ۱۰۰ تا ۲۰۰ کلاهک اتمی دارد.



زیبک افزود: "امروز، آمریکا کشوری است که بیشترین شمار تسلیحات اتمی را در اختیار دارد و تنها کشوری است که سابقه استفاده از این تسلیحات را در پرونده خود دارد."



وی تلاشهای غرب برای تهدید جلوه دادن ایران را محکوم کرد و گفت جمهوری اسلامی هرگز آغازگر حمله به هیچ کشوری نبوده است.



این سیاستمدار ترک در پایان گفت: "این عادلانه نیست. به صداقت غرب اعتماد ندارم. هیچ استاندارد اتمی وجود ندارد. آنها براساس منافع خود استانداردهای اتمی را تغییر می‌دهند."



آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان آنها با طرح ادعاهای واهی و نخ نما شده، ایران را به دنبال کردن اهداف نظامی در برنامه انرژی هسته‌ای متهم کرده و از این ادعا به عنوان بهانه برای اعمال تحریم های یک جانبه و بین‌المللی علیه این کشور استفاده می‌کنند، در حالی که ایران همواره تاکید کرده است، به عنوان یکی از امضا کنندگان پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و عضوی از آژانس بین المللی انرژی اتمی، از حق دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای برخوردار است و به دنبال سلاح هسته ای نیست.