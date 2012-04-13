  1. استانها
  2. مازندران
۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۵:۵۸

سلیمی به مهر خبر داد:

10 هزار هکتار اراضی شالیزاری نکا نشاکاری شد

10 هزار هکتار اراضی شالیزاری نکا نشاکاری شد

نکا - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی نکا از آماده سازی بیش از 10 هزار هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان جهت نشاء برنج در سال زراعی جاری خبر داد.

حسن سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیش بینی می شود در سال زراعی جاری سطحی بالغ بر 10 هزار هکتار از اراضی شالیزاری نکا به نشا برنج اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه با شروع عملیات خزانه گیری بیش از 380 هکتار از اراضی شالیزاری بذرپاشی شد، افزود: 12 هزار و 500 کیلوگرم بذر رقم شیرودی بین کشاورزان شالیکار این شهرستان توزیع شده است.

مدیر جهاد کشاورزی نکا با اشاره به اینکه تاکنون بیش از سه هزار و 200 هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان شخم و شیار و 250 هکتار آب تخت شده است افزود: قرارداد بیمه برنج تاکنون در سطح هزار و 200 هکتار با کشاورزان شالیکار این شهرستان منعقد شده است.

وی گفت: با توجه به شرایط مطلوب آب و هوایی و بارندگی های مناسب سطح آب در آب بندانها اشباع شده و مشکلی از نظر تأمین آب اراضی شالیزاری شهرستان وجود ندارد.

کد مطلب 1575865

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها