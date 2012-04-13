10 هزار هکتار اراضی شالیزاری نکا نشاکاری شد

حسن سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیش بینی می شود در سال زراعی جاری سطحی بالغ بر 10 هزار هکتار از اراضی شالیزاری نکا به نشا برنج اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه با شروع عملیات خزانه گیری بیش از 380 هکتار از اراضی شالیزاری بذرپاشی شد، افزود: 12 هزار و 500 کیلوگرم بذر رقم شیرودی بین کشاورزان شالیکار این شهرستان توزیع شده است.

مدیر جهاد کشاورزی نکا با اشاره به اینکه تاکنون بیش از سه هزار و 200 هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان شخم و شیار و 250 هکتار آب تخت شده است افزود: قرارداد بیمه برنج تاکنون در سطح هزار و 200 هکتار با کشاورزان شالیکار این شهرستان منعقد شده است.



وی گفت: با توجه به شرایط مطلوب آب و هوایی و بارندگی های مناسب سطح آب در آب بندانها اشباع شده و مشکلی از نظر تأمین آب اراضی شالیزاری شهرستان وجود ندارد.