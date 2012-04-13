زلزله "الخواجه" آل خلیفه را به وحشت انداخت/سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم و پرس تی وی، تظاهرات امروز در پی فراخوان ائتلاف چهاردهم فوریه و تحت عنوان "جمعه زلزله الخواجه" در حمایت از این فعال بحرینی برگزار شد که بیش از دو ماه در زندانهای آل خلیفه دست به اعتصاب غذا زده است.

نیروهای آل خلیفه نیز مانند همیشه به تظاهرات مسالمت آمیز مردم حمله کرده و مردم را با گلوله های جنگی و گازهای سمی و اشک آور هدف قرار دادند.

از سوی دیگر یک فعال سیاسی بحرینی اعتصاب غذای طولانی عبدالهادی الخواجه فعال بحرینی را سبب جان گرفتن دوباره انقلاب بحرین دانست.



"محمد کاظم الشهابی" هشدار داد وضعیت جسمانی دو قهرمان بحرینی یعنی عبدالهادی الخواجه و حسن مشیمع به شدت وخیم است و متاسفانه در آستانه مرگ قرار گرفته اند.



وی افزود : امروز الخواجه با جلادان آل خلیفه مذاکره کرد و قرار شد در مقابل آشامیدن مقداری آب با خانواده خود ملاقات کند، او در این ملاقات به خانواده اش خبر داد که دچار بیهوشی های متوالی می شود، اما تا وقتی خواسته اش برآورده نشود، به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد.



فعال سیاسی بحرینی، گفت : امکان ندارد که رژیم آل خلیفه الخواجه را آزاد کند، زیرا این رژیم به خوبی می داند که آزادی الخواجه به مثابه جان گرفتن انقلاب 14 فوریه خواهد بود.



وی تصریح کرد: در واقع رژیم آل خلیفه به دنبال یکی از دو احتمال است، یا اینکه الخواجه به شهادت برسد و یا وضعیت جسمانی او به حدی وخیم شود که دیگر قادر نباشد نقشی در انقلاب ایفا کند.



الشهابی در ادامه گفت : رژیم آل خلیفه ترجیح می دهد برای مدتی کوتاه، اعتراضاتی گسترده را تحمل کند تا اینکه خود را گرفتار آزادی الخواجه کند.



وی افزود : در اعتراض به وضعیت جسمانی وخیم الخواجه و حسن مشیمع تحصنی در مقابل سفارت آمریکا در لندن پایتخت انگلیس برگزار شد که علی مشیمع فرزند حسن مشیمع و شماری از شخصیت های برجسته بحرینی نیز در آن شرکت داشتند.



محمد کاظم الشهابی از شکل گیری تحرکات گسترده در سطح داخلی برای اعلام همبستگی با الخواجه خبر داد و افزود : در خارج از کشور نیز تحصن ها و اعتصابهایی در پایتختهای مختلف جهان برگزار شده است، اما رژیم آل خلیفه هیچ یک از این درخواستها را نپذیرفته است و در این لجبازی به حمایت آمریکا و رژیم اشغالگر سعودی دلگرم است.

یورش نیروهای آل خلیفه به مردم



نیروهای امنیتی رژیم بحرین به مردمی که در حال بیان مسالمت آمیز خواسته هایشان بودند، با گاز اشک‌آور و نارنجک‌های صوتی یورش بردند.



تظاهرات کنندگان آزادی فعالان محبوس در زندانهای رژیم به ویژه آزادی عبدالهادی الخواجه، فعال برجسته حقوق بشر بحرین و حسن مشیمع از رهبران مخالف رژیم منامه را خواستار شدند.



تظاهرات کنندگان همچنین با سر دادن شعارهای ضد رژیم، بار دیگر خواست خود برای سرنگونی رژیم آل‌خلیفه را فریاد زدند.



با وجود تهدیدهای رژیم مبنی بر تشدید سرکوب مخالفان، معترضان بحرینی در سراسر این کشور اعلام کرده‌اند به اعتراضات خود علیه رژیم ادامه خواهند داد. به گفته فعالان بحرینی، از ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ (۱۷ مارس ۲۰۱۰) تا کنون، هفت نفر بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور به شهادت رسیده اند.



از آغاز انقلاب مسالمت آمیز مردم بحرین در اواسط فوریه سال ۲۰۱۱ تا کنون، دهها نفر شهید و صدها نفر نیز بازداشت شده‌اند.



تظاهرات کنندگان بحرینی، حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه این کشور را مسئول کشتار معترضان در جریان خیزش مردمی این کشور می دانند.