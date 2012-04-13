توانمندی های ارتش لرزه بر اندام دشمنان می اندازد/ مصوبات دولت اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس با اشاره به چهارمین سفر هیئت دولت به استان هرمزگان، عنوان کرد: دولت مصوبات بسیار خوبی را در راستای توسعه استان هرمزگان تصویب کرد و باید برای این مصوبات خوب از دولت تشکر کرد.

وی ادامه داد: طی سه روز گذشته به خوبی مسائل و مشکلات استان هرمزگان توسط هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفت که این حرکت می تواند گام بلندی در راستای رفع مشکلات استان هرمزگان باشد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان افزود: به عنوان مثال ارتقای فرمانداری میناب به فرمانداری ویژه و همچنین مصوبات دولت برای ایجاد اشتغال در استان هرمزگان و توجه خاص به بخش کشاورزی نشان از توجه نظام جمهوری اسلامی ایران به استان هرمزگان دارد.

نعیم آبادی تاکید کرد: مسئولان استان هرمزگان نیز باید با سرعت و دقت بیشتری اجرای مصوبات هیئت دولت در هرمزگان را در پیش بگیرند و در این راستا مسئولان باید با افزایش نظارتهای خود وسواس بیشتری به خرج دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان با گرامیداشت 29 فروردین ماه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، بیان داشت: ارتش جمهوری اسلامی ایران روز به روز در حال پیشرفت است و هرروز بر اقتدار ارتش کشورمان افزوده می شود.

خطیب نماز جمعه بندرعباس به توانمندی های ارتش اشاره کرد و اظهار داشت: تولید ناوشکنها و موشکهای دور برد تنها بخشی از توانمندی های ارتش جمهوری اسلامی ایران است که این امکانات و توانمندی ها لرزه بر اندام دشمنان انداخته است.

نعیم آبادی در ادامه با اشاره به حضور نیروی دریایی ارتش در آبهای آزاد، تصریح کرد: حضور قدرتمند نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آبهای آزاد اقتدار ارتش ایران را در کیلومترها دورتر به رخ جهانیان کشیده است.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان به حمایت حضرت امام خمینی از ارتش در ابتدای انقلاب اشاره کرد و افزود: بسیاری از افراد در آن زمان معنی این جمله حضرت امام یعنی " تضعیف ارتش، تضعیف اسلام است " را متوجه نمی شدند اما امروز مفهوم این جمله برای همگان مشخص شده است.