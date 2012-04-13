ایران از مذاکره با گروه 1+5 سربلند بیرون می آید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل موسوی در خطبه های این هفته نماز جمعه یاسوج افزود: دشمنان نظام قصد دارند تا ایران اسلامی را از حق مسلم خود محروم کنند اما بازهم مثل گذشته ناکام می مانند.

وی بیان کرد: ملت بزرگ ایران اسلامی دارای بزرگترین سلاح شکست ناپذیر ایمان، اعتقاد، ولایتمداری و روحیه شهادت طلبی است و هیچ قدرتی در دنیا توان مقابله با این ملت بزرگ را ندارد.

موسوی اظهار داشت: توانمندی ایران، دشمن را به وحشت انداخته و تهدیدهای اقتصادی و نظامی آنان بیانگر اقتدار جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان است.

وی تصریح کرد: ملت ایران از حق خود در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای عقب نشینی نخواهد کرد و با قدرت و قوت از مواضع بحق خود در نشست 1+5 دفاع خواهد کرد.

موسوی افزود: غربی ها انحصارطلب هستند و می خواهند دانش هسته ای را در اختیار خود داشته باشند و به عقیده آنان سایر کشورها از جمله ایران حق برخورداری و استفاده از آن را ندارند.

خطیب موقت یاسوج همچنین با تبریک روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، گفت: امروزه ارکان اصلی ارتش کشور شامل اخلاق اسلامی، استقلال و کارآیی است.

وی، نقش ارتش جمهوری اسلامی در هشت سال دفاع مقدس را بسیار برجسته عنوان کرد و گفت: طی 33 سال گذشته ارتش به خوبی و سربلندی از پس امتحانات مختلف بیرون آمده است.

موسوی همچنین با اشاره به 24 ساعته شدن برنامه های شبکه استانی دنا، گفت: این امر مهم به همت مسئولان و پرسنل صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد محقق شده که جای تشکر و تقدیر دارد.