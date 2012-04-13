رفتار اعراب درباره ابوموسی بخشی از سناریوی ایران هراسی غرب است

رضا طلایی نیک در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فضاسازی اتحادیه عرب و مسئولان اماراتی در خصوص سفر رئیس جمهور به جزیره ابوموسی گفت: حقانیت تاریخی و حقوقی سرزمین ایران بر جزایر سه گانه قابل خدشه نیست و ادعای امارات درباره جزایر سه گانه به منافع متقابل با ایران و موقعیت منطقه آسیب می زند.

وی ادامه داد: از سیاست های کهنه انگلیسی ها و غرب دامن زدن به اختلافات بی اساس و سوژه سازی برای تفرقه افکنی بین کشورهای منطقه است، همچنین در گذشته مستشاران انگلیسی در تعیین مرزهای سیاسی و جغرافیایی زمینه های تفرقه و تقابل بین کشورهای منطقه را دامن می زدند.

این کارشناس مسائل بین الملل رفتارهای نسنجیده مقامات امارات علیه ایران را تحت فشار و تحریک غرب و بویژه انگلیس و آمریکا دانست و اظهار داشت: آمریکا با کمک متحدان اروپایی و تحت لابی‌های صهیونیستی برای برون رفت از تزلزل و بحران منطقه ای به دنبال استفاده ابزاری از سوژه های پوسیده مانند ادعا علیه جزیره سه گانه ایران است.

طلایی نیک تاکید کرد: حاکمیت قطعی و تاریخی ایران بر جزایر سه گانه بر اساس مستندات بین المللی قابل تردید نیست و تحریک برخی رسانه ها و مقامات حوزه خلیج فارس برای تکرار ادعا علیه ایران بخشی از سناریو ایران هراسی است.

وی در ادامه به بازخوانی دو استراتژی غرب در منطقه اشاره کرد و افزود: صهیونیست ها و برخی از کشورهای غربی همچون آمریکا و انگلیس برای بازیابی منافع و موقعیت سلطه جویانه در منطقه دو استراتژی ایران هراسی و اسلام هراسی را دنبال و پیگیری می کنند.

این کارشناس مسایل بین الملل اضافه کرد: ایران هراسی در منطقه و اسلام هراسی در جهان دو هدف راهبردی غرب در منطقه است، البته برخی ازدولت های وابسته منطقه نیز در پازل ایران هراسی بازی می کنند.

طلایی نیک تصریح کرد: ایران اعم از دولت و ملت ذره ای از حاکمیت بر جزایر سه گانه کوتاه نمی آید و حضور رئیس جمهور در جزایر خلیج فارس بر مبنای حاکمیت و مسئولیت دولت در اداره و توسعه این مناطق است.

بنابراین گزارش، سفر روز پنجشنبه رئیس جمهور کشورمان به جزیره ابوموسی با واکنش زننده وزارت خارجه امارات همراه بود.

وزیر امور خارجه امارات سفر رئیس جمهور کشورمان را به بخشی از خاک ایران با گستاخی اشغالگری خواند و سفیر خود را از تهران فراخواند.