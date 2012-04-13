  1. استانها
  2. مازندران
۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۵:۵۷

فلسفی خواستار شد:

تخصیص 5 درصد اعتبارات جهاد کشاورزی استانها به فعالیتهای آموزشی

تخصیص 5 درصد اعتبارات جهاد کشاورزی استانها به فعالیتهای آموزشی

عباس آباد - خبرگزاری مهر: معاون وزیر جهاد کشاورزی از مسئولان جهاد کشاورزی استانها خواست تا پنج درصد اعتبارات دستگاههای خود را به فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی اختصاص دهند.

پیمان فلسفی ظهر جمعه در حاشیه بازدید از مرکز جهاد کشاورزی عباس آباد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رویکرد اصلی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی به جهت کشاورزی دانش بنیان از طریق فعالیت های تحقیقاتی، ترویجی، مشارکتی و مزرعه ای است.

وی پیشنهاد داد: حداقل پنج درصد از اعتبارات بخش کشاورزی و منابع طبیعی استانها به امر فعالیت های آموزشی، ترویجی اختصاص یابد.

رضا عظیمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران به تجزیه و تحلیل مسائل آموزشی و ترویجی بخش کشاورزی استان پرداخت.

وی افزود: با توجه به حجم نیاز فعالیت های ترویجی که از سوی بخش های اجرایی اعلام می شود، خواستار گسترش این فعالیتها با حمایت وزارت جهاد کشاورزی شد.

فلسفی در این سفر از مرکز جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد و پروژه مدرسه در مزرعه مرکبات روستای گلورسی سرای کلارآبادعباس آباد بازدید کرد.

کد مطلب 1575875

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها