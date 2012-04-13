تخصیص 5 درصد اعتبارات جهاد کشاورزی استانها به فعالیتهای آموزشی

پیمان فلسفی ظهر جمعه در حاشیه بازدید از مرکز جهاد کشاورزی عباس آباد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رویکرد اصلی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی به جهت کشاورزی دانش بنیان از طریق فعالیت های تحقیقاتی، ترویجی، مشارکتی و مزرعه ای است.

وی پیشنهاد داد: حداقل پنج درصد از اعتبارات بخش کشاورزی و منابع طبیعی استانها به امر فعالیت های آموزشی، ترویجی اختصاص یابد.



رضا عظیمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران به تجزیه و تحلیل مسائل آموزشی و ترویجی بخش کشاورزی استان پرداخت.

وی افزود: با توجه به حجم نیاز فعالیت های ترویجی که از سوی بخش های اجرایی اعلام می شود، خواستار گسترش این فعالیتها با حمایت وزارت جهاد کشاورزی شد.



فلسفی در این سفر از مرکز جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد و پروژه مدرسه در مزرعه مرکبات روستای گلورسی سرای کلارآبادعباس آباد بازدید کرد.