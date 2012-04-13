مسئولان نظام برای بومی سازی کامل چرخه سوخت هسته ای تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالعلی استیری در خطبه های نمازجمعه فیروزکوه افزود: مسئولان نظام در نشست 1+5 به دشمنان باج ندهند و مراقبت بیشتری داشته باشند.

وی بیان کرد: در روزهای گذشته نخست وزیر رژیم صهیونیستی سه راه حل مسالمت آمیز را برای حل مساله هسته ای ایران پیشنهاد کرده است.

امام جمعه فیروزکوه با بیان اینکه پیشنهاد نخست تعطیلی تمامی فعالیتهای هسته ای در سایت "فوردو"ی قم و پیشنهاد دوم آنان انتقال اورانیوم غنی سازی شده به خارج از کشور است، افزود: در پیشنهاد سوم آنان بطور گستاخانه خواستار تعطیلی کامل فعالیت های غنی سازی که با تلاش و کوشش مجدانه دانشمندان جوان این مرز و بوم به دست آمده، هستند.

وی افزود: نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس که مرتب بر طبل توخالی جنگ می کوبد، اظهار داشته که ایران باید به یکی از این سه پیشنهاد جامه عمل بپوشاند، وگرنه بروز جنگ و تخریب تاسیسات هسته ای ایران اجتناب ناپذیر است.

نماینده ولی فقیه در شهرستان فیروزکوه به بیان پاسخ کوبنده مقام معظم رهبری در مقابل این اظهارات و تهدیدات پوچ دشمنان پرداخت که فرمودند "اگر دشمن دست به دیوانگی زده و حمله نظامی را در دستور کار خود قرار دهد، در همان حدی که حمله کردند شاهد حملات کوبنده و پاسخ ایران خواهند بود".

وی یادآور شد: دشمنان نظام با شنیدن سخن سکاندار شجاع انقلاب مقداری از مواضع خود عقب نشینی کرده اند، اما به هر حال بناست که این نشست در روزهای آینده در استانبول و بغداد برگزار شود تا نسبت به برنامه هسته ای ایران اعلام نظر کنند.

مسئولان در نشست 1+5 به دشمنان باج ندهند

استیری با اشاره به انتخابات آینده ریاست جمهوری در آمریکا و اینکه اوباما در آستانه انتخابات منتظر است تا برگ برنده ای از دل این مذاکرات برای خود به دست بگیرد، ادامه داد: از مسئولان نظام می خواهیم تا در این نشست به دشمنان باج ندهند و در جهت مقابله با ترفندهای شوم آنان مراقبت و هوشیاری بیشتری داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به بحث تبادل سوخت هسته ای که در سالهای گذشته نیز مطرح شد، گفت: زمانی که این مساله مطرح شد هیچ یک از این کشورها استقبال نکردند و با قرار دادن پیش شرط هایی که اصل نظام را زیر سؤال می برد، شاهد عقب نشینی آشکار آنان از این مساله بودیم و به این ترتیب بارها و بارها با ما بازی کردند، در حالی که مطابق گزارشات بازرسان برنامه هسته ای ایران از شفاف ترین برنامه هاست.

استیری بیان داشت: اگر کشورهای عضو گروه 1+5 در این نشست صادقانه و بر اساس قواعد بین المللی رفتار کرده و با منطق و استدلال نه با زورگویی و نادیده گرفتن مطالبات بحق ملت ایران عمل کنند، قطعا این نشست موفقیت آمیز بوده و همگان از آن استقبال خواهند کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیدار اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام با رهبری، افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام بازوی مشورتی ولایت فقیه است که در سیاستهای کلی نظام صاحب نظر است.