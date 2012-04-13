۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۶:۱۰

نگهدار به مهر خبر داد:

395 میلیارد ریال برای اصلاح ساختار واحدهای دام و طیور مازندران اختصاص یافت

ساری - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران گفت: در سال گذشته بالغ بر 395 میلیارد ریال برای اصلاح ساختار مرغداری ها و دامداریهای مازندران اختصاص یافته است.

حسین نگهدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اجرای طرحها و پروژه های مندرج در بسته های حمایتی زیربخش دام و طیور در مازندران در راستای هدفمندسازی یارانه ها با رویکرد حمایت از تولیدات داخل و تولید اقتصادی و پایدار اقدام شده است.

وی افزود: در سال گذشته با اختصاص اعتباری بالغ بر 395 میلیارد ریال، جهت اصلاح ساختار مرغداریها و دامداریها با هدف افزایش بهره وری و کاهش مصرف حامل های انرژی در سطح استان اقدام شد.

نگهدار گفت: در صنعت طیور از مجموع هزار و 740 واحد مرغداری گوشتی دارای پروانه بهره برداری، تعداد  چهار هزار و 740 بهره بردار با ظرفیت شش میلیون و636 هزار قطعه با اعتباری بیش از 203 میلیارد ریال جهت تغییر سیستم پرورش از باز به بسته به بانک کشاورزی معرفی شدند.

وی تصریح کرد: با اجرای این روش و تغییر سیستم گرمایشی ، اتوماسیون و هوادهی علاوه بر ارتقا بهره وری، مقدار تولید در واحد سطح  افزایش یافته و میزان مصرف حاملهای انرژی در برخی از واحدها تا 50 درصد کاهش می یابد.

