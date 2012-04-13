برگزاری اردوی تیم ملی کاراته اعزامی به مسابقات جهانی و آسیایی در قم

حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: قم همواره یکی از استان های پیشرو و موفق در رشته ورزشی کاراته بوده است و فدراسیون کاراته نیز نظر ویژه ای نسبت به کاراته قم داشته است، ضمن اینکه همه ساله در تیم های ملی رده های سنی مختلف تعداد زیادی کاراته کای قمی حضور داشته اند.



وی ادامه داد: اکنون نیز که تیم ملی کاراته بزرگسالان کشورمان خود را برای حضور در مسابقات جهانی و آسیایی و تیم های ملی کاراته نوجوانان، جوانان و امید خود را برای پیکارهای مهم برون مرزی سال 2012 آماده می کنند، هفت ملی پوش کاراته قم در این تیم ها حضور دارند.



برپایی اردوی تیم ملی کاراته کشورمان از روز یکشنبه در قم



رئیس هیئت کاراته استان قم تصریح کرد: همه اینها را گفتم تا به این نکته اشاره کنم که یکی از مهمترین اتفاقات امسال برای کاراته قم میزبانی از کاراته کاهای ملی پوش کشورمان است که خود را برای حضوری قوی در مسابقات جهانی و آسیایی آماده می کنند.



وی اضافه کرد: با اعتمادی که فدراسیون کاراته نسبت به هیئت کاراته استان قم دارد و با توجه به نزدیکی مسافت پایتخت به قم، همچنین امکانات خوبی که در قم برای کاراته موجود است، اردوی تیم ملی کاراته کشورمان از روز یکشنبه در قم دایر می شود.



عابدی با بیان اینکه این اردوی نخست کاراته کاران اعزامی به ازبکستان و مسابقات قهرمانی آسیا به شمار می رود، بیان کرد: مرحله نخست اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا از روز بیست و هفتم فروردین ماه در قم آغاز خواهد شد.



حضور چهار کاراته کای قمی در تیم ملی بزرگسالان



وی تصریح کرد: این در حالی است که خانه کاراته مجموعه ورزشی راحله منطقه نیروگاه قم که در حال حاضر پایگاه اصلی سازندگی و فعالیت های مهم کاراته قم به شمار می رود را برای میزبانی از ملی پوشان حاضر در اردوی تیم ملی آماده کرده ایم.



رئیس هیئت کاراته استان قم بیان داشت: در این اردو 30 کاراته کای ملی پوش تیم رده سنی بزرگسالان کشورمان حضور دارند که در اوزان مختلف به مدت پنج روز تمرینات و برنامه های آماده سازی خود را زیر نظر کادر فنی تیم ملی کاراته در قم برگزار می کنند.



وی یاد آور شد: در ترکیب تیم ملی کاراته رده سنی بزرگسالان کشورمان و در بین 30 کاراته کای حاضر در اردو، چهار نفر از کاراته کاهای شایسته و توانمندی استان قم هستند که در دو وزن با رقبای خود برای کسب جواز حضور در مسابقات بین المللی، آسیایی و جهانی تلاش می کنند.



عابدی بیان کرد: در ترکیب این تیم امیر مهدی زاده و سعید علی پور در وزن منهای 60 کیلوگرم عضویت دارند، ضمن اینکه محمدهادی داود آبادی و ناصر نجفی در تیم ملی کشورمان کاراته کاهای اوزان منهای 75 کیلوگرم به شمار می روند.

