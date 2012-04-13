جایگاه معلمی با مسائل مادی خدشه دار نشود

حسن علی شیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: معلمان نیروهای کارآمد و اثرگذاری بوده که نقش آنها در جامعه چند وجهی است.

وی تصریح کرد: اگر چه معلمان با وجهه آموزشی و تربیتی شناخته می شوند اما نباید از سایر وجوه فرهنگی و اجتماعی به ویژه وجهه اجرایی آنها غافل بود.



شیری اظهار داشت: در کارهای مهم، ظریف و حساس اجتماعی و فرهنگی، بیشترین اعتماد متوجه معلمان بوده که مصداق آن را در برگزاری دوره های مختلف انتخابات شاهد هستیم.



معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش مازندران افزود: این اعتماد به معلمان در سطح جامعه در جهات مختلفی مشهود است و دلیل آن شخصیت فرهنگی و جایگاه معنوی معلمان و اثرگذاری آنها در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی است.



شیری تاکید کرد: با توجه به این جایگاه ویژه است که قدر معلم را با هیچ پدیده مادی نمی توان ارزش گذاری کرد.