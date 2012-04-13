مسئولان برای گرانیها چاره اندیشی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد در حرم مطهر امام رضا (ع) گفت: رهبر معظم انقلاب نیز در جمع مسئولان نظام آنان را به بحث گرانیها از جمله کالاهای اساسی توجه دادند.

وی گفت: امروز کانون تهاجم عرصه های اقتصادی است و برخی اشخاص و سرمایه داران بزرگ و مفسدین اقتصادی مترصد این هستند با دشمن همگام شوند.

وی گفت: از چند ماه پیش عده ای به بهانه گرانی نرخ ارز با افراد سود جو و منفعت طلب همراه شده و به احتکار کالاهای مورد نیازمردم در انبارها می پردازند تا اوضاع را آشفته کنند.

وی گفت: مسوولان قوای سه گانه و سایر مسئولان دستگاهها باید بدانند که مطالبات مقام معظم رهبری مطالبات مردم است و انتظار مردم از از مسوولان و نمایندگان مجلس آن است که بعد از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب برنامه ریزی های خود را معطوف تنظیم بازار و کنترل تورم نمایند.

وی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزود: مردم نسبت به عملکرد منتخبین خود حساس هستند و انتظار دارند در سالی که به نام تولید ملی نامگذاری شده کارنامه بهتری ارائه دهند چرا که در سال گذشته که از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده بود طرح موثری برای تحقق این امر مهم از سوی کمیسیونهای مجلس ارایه نشد.