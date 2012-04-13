میزبانی مسابقات کشتی آزاد انتخابی تیم ملی نوجوانان در مشهد عالی بود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مازینی در حاشیه مسابقات کشتی انتخابی تیم ملی نوجوانان ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت: کشتی‌گیران نوجوان گلستانی در این دوره از مسابقات، در حد انتظار ظاهر نشدند.

وی اظهار کرد: برای شرکت در این مسابقات از سوی هیئت کشتی استان گلستان، مرحله انتخابی برگزار شد و این انتظار ما را از کشتی گیران افزایش داد.

مازینی اظهار امیدواری کرد: در روز دوم مسابقات، چند نماینده تیم گلستان در 6 وزن دوم در رده های اول تا سوم قرار گرفته و شایستگی های استان را اثبات کنند.

وی سطح مسابقات را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: تمام قهرمانانی که مقام های اول تا سوم را در مسابقات کشوری کسب کرده اند، در این دوره از مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان شرکت کرده اند که این موجب ارتقای سطح کیفی مسابقات شده است.

مربی تیم کشتی آزاد نونهالان و نوجوانان گلستان اظهار امیدواری کرد: با پشتوانه سازی مناسب از طریق توجه به کشتی گیران نوجوان، آینده تیم ملی بزرگسالان کشور تضمین شود.

گفتنی است این مسابقات از روز پنج شنبه آغاز و امروز جمعه به کار خود پایان داد.