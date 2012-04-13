۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۶:۳۵

نائب رئیس کمیته داوران:

تیم داوری مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان کشور نمره قبولی گرفت

مشهد- خبرگزاری مهر: نائب رئیس کمیته داوران کشور گفت: تیم داوری مسابقات انتخابی تیم ملی آزاد کشتی نوجوانان عملکرد خوبی از خود نشان داد و نمره قبولی گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، نائب رئیس کمیته داوران کشور ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت: 30 داور با فشردگی زیاد در 2 روز، مبارزه 351 کشتی گیر نوجوان کشور را در یک رقابت  نفس گیر داوری کردند.

وی افزود: طبق طرح جدید فدراسیون کشتی که برای اولین بار اجرا شد، 8 داور از فدراسیون کشتی و 22 داور از تیم های مختلف به این دوره از مسابقات دعوت شدند.

سرپرست فنی مسابقات کشتی انتخابی تیم ملی آزاد نوجوانان کشور در خصوص تعداد داوران استان های مختلف  در این دوره از رقابت ها گفت: خراسان رضوی 9 ، تهران 6، ، اصفهان2و مازندران2 داور به این مسابقات اعزام کرده بودند.  وی گفت:همچنین از هر کدام از استان های قزوین ، همدان ، سمنان ، گیلان ، خراسان شمالی ، البرز ، زنجان ، لرستان ، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه نیز یک نفر در این مسابقات به داوری پرداخت که همگی دارای مدرک داوری بین المللی بودند.

گفتنی است این مسابقات از روز پنج شنبه آغاز و امروز جمعه به کار خود پایان داد.

