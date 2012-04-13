مسئولان با مردم صادقانه رفتار کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالغفار آل حبیب امروز در خطبه های نماز جمعه نوشهر افزود: مردمی که در تمام حوادث نظام پشت سر انقلاب و رهبری هستند ولی نعمت و صاحبان اصلی نظام بوده و نباید بخاطر اختلاف میان دولت و مجلس، کشور را فدای یک یا چند نفر کنند.



وی با انتقاد از گرانی و تورم رایج در بازار اظهار داشت: مسئولان از قیمت های صعودی مرغ و گوشت خبر ندارند درحالیکه قیمت ها در بازار، روز به روز افسار گریخته تر می شود.



خطیب موقت نماز جمعه نوشهر اضافه کرد: مسئولان اجرایی کشور از زد و بندهای سیاسی بپرهیزند و بیشتر به فکر اقشار کم درآمد جامعه باشند.



آل حبیب با اشاره به افزایش بهای بیمه، از سکوت مجلس و دولت در این خصوص انتقاد کرد و گفت: این روند ناکارشناسانه است که قیمت بیمه بر مبنای ماه حرام محاسبه شود در حالی که در طول سال تنها چهار ماه به صورت ماه حرام است.



وی در خصوص پیام رهبری مبنی بر تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی عنوان داشت: نباید پیام سال مقام معظم رهبری صرفاً در چند همایش و بنر خلاصه شود همه مسئولان بایئ به حقیقت پیام فکر کنند و ایمان و عمل را بکار ببندند.