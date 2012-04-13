۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۲۰:۱۵

دایی:

با آنالیزی که از سایپا انجام دادیم کاملا روی حریف شناخت داشتیم

کرج - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال راه آهن پس از پیروزی مقابل سایپای البرز گفت: با آنالیزی که از سایپا انجام دادیم کاملا روی حریف شناخت داشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی، سرمربی تیم راه آهن، عصر جمعه پس از دیدار مقابل سایپای البرز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این دیدار هر دو تیم سایپای البرز و راه آهن بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشتند. در نیمه اول هر دو تیم بازی پا به پایی را انجام دادند ولی در نیمه دوم تیم ما برتر میدان بود و موفق شدیم گل برتری را به ثمر برسانیم و با کسب این پیروزی  از نظر روحی در شرایط خوبی قرار گرفتیم.

سرمربی راه‌ آهن اظهار داشت: راه‌ آهن در تعطیلات پیشرفت فنی خوبی داشته است و با آنالیزی که از سایپا انجام دادیم کاملا روی حریف شناخت داشتیم و موقعیت های ما در این دیدار بیشتر از سایپا بود و این پیروزی حق راه آهن بود.

علی دایی در خصوص اینکه مقابل تیم سابق خود قرار گرفته گفت: بهترین دورانی  که بازی می کردم همان دورانی بود که در باشگاه سایپا حضور داشتم،‌ ما در آن دوران جمع دوستانه ‌ای داشتیم و همان رفاقت و همدلی عامل اصلی قهرمانی سایپا در لیگ برتر بود.

سرمربی راه آهن در مورد قهرمان لیگ اظهار داشت: دیدارهای حساسی در پیش است ولی فکر می کنم استقلال بتواند قهرمان لیگ برتر شود.

