آخرین خبرها از وضعیت سوسن طاقدیس در بستر بیماری

شکیب شیخ‌الملوکی فرزند سوسن طاقدیس نویسنده ادبیات کودک و نوجوان درباره وضعیت عمومی این نویسنده به خبرنگار مهر، گفت: عفونت موجود در انگشت مادرم برطرف نشده و بهبود نیافته است. بنابراین احتمال عمل جراحی فردا و قطع انگشت وی قوت یافته است.

وی افزود: روز دومی که جراحت در دست مادرم ایجاد شد، او را به دکتر رساندیم و تعدادی کرم و داروی آنتی‌بیوتیکی برایش تجویز شد که داروها تاثیری نداشتند و ظاهرا به درستی هم به مصرف نرسیدند. با توجه به این که مادرم مبتلا به بیماری دیابت است، جراحت کوچک در دستش پیشروی کرده و در نهایت موجب تورم و سیاهی شد که حالا کار به این‌جا رسیده است.

فرزند سوسن طاقدیس درباره تاثیر این بیماری و بستری شدن این نویسنده بر فعالیت نویسندگی‌اش گفت: حال عمومی مادرم در حال حاضر، مناسب نیست. البته انگشت مجروح، انگشت وسط دست چپ اوست ولی با در نظر گرفتن عمل جراحی، باید مدت زیادی از آن بگذرد تا حال مادرم بهبود یابد و بتواند قلم به دست بگیرد.

سوسن طاقدیس نویسنده کتاب های کودک و نوجوان در سال 1338 در شیراز به دنیا آمد. او فعالیت داستان نویسی حرفه ای خود را با نوشتن داستان «بابای من دزد بود» در مجله کیهان بچه‌ها شروع کرد.«با یک گل بهار نمی شود»، «قدم یازدهم»، «ته ته ته چاه»، «این طرف زرشک آن طرف تمشک»، «جوراب سوراخ» و «ماه خالش را از کجا آورده است؟» نمونه‌ای از آثار این نویسنده باسابقه کودک و نوجوانان هستند.

این نویسنده ادبیات کودکان و نوجوانان چند روز پیش به دلیل جراحت و عفونت در انگشت دستش به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد و در انتظار عمل جراحی به سر می‌برد.