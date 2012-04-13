برگزاری آزمون بزرگ حفظ و مفاهیم قرآن/ حضور 180 خوشنویس ممتاز در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سراسر کشور آزمون بزرگ حفظ و مفاهیم قرآن کریم و همچنین صرف و نحو مقدماتی در استان قم برگزار می شود.



مسئول موسسات قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با اعلام این خبر اظهار داشت: این آزمون هر ساله به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می شود که در سال جاری، آزمون صرف و نحو مقدماتی به عنوان موضوعی جدید به این آزمون اضافه شده است.



حجت الاسلام علی اکبر شفیعی در ادامه گفت: آزمون حفظ و مفاهیم قرآن کریم و صرف و نحو مقدماتی با شرکت 2100 نفر روز جمعه اول اردیبهشت ماه ساعت 9 صبح در چهار حوزه استان قم، شهر قنوات، جعفریه و قزل آباد به صورت همزمان اجرا خواهد شد.



وی ابراز داشت: شرکت کنندگان در رشته حفظ قرآن کریم در بخش های 5، 10، 20، 30 جزء با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت، که شرکت کنندگان 20 و 30 جزء در صورت قبولی در آزمون شفاهی نیز شرکت داده خواهند شد.



مسئول موسسات قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در ادامه بیان داشت: به تمامی قبول شدگان این آزمون از طرف مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گواهی نامه و به نفرات ممتاز آزمون شفاهی نیز تقدیرنامه و جایزه اهدا خواهد شد.



وی در پایان یادآور شد: شرکت کنندگان در آزمون کسانی هستند که به صورت آزاد و یا توسط مؤسسات قرآنی پیش از این از طریق سایت مربوطه ثبت نام کرده اند.



وجود استادان و خوشنویسان ممتاز در قم از مزیت‌های استان است



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم بهره مندی از استادان و خوشنویسان ممتاز در قم را از مزیت‌های این استان ذکر کرد.



سید مرتضی اسماعیلی طبا در دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن خوشنویسان قم گفت: برخی هنرها با توجه و حمایت دستگاه های فرهنگی است که شکوفا می شوند اما هنر خوشنویسی در قم با توجه به حمایت‌های اندک و پرورش خوشنویسان ممتاز، مزیتی است که خود ظرفیتی بی‌نظیر در استان است.



راه اندازی تالار مرکزی شهر تا پایان سال جاری



وی در ادامه به محل استقرار انجمن‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: با راه اندازی تالار مرکزی شهر تا پایان سال جاری در نظر داریم تعدادی از انجمن‌ها از جمله انجمن خوشنویسان قم را در آنجا مستقر کنیم.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم بیان داشت: در نظر داریم کتابخانه تخصصی هنر را جهت استفاده هنرمندان قم در تالار مرکزی شهر احداث کنیم.



وی گفت: هنر خوشنویسی با استفاده از احادیث، روایات و اشعار عارفانه، هنر قدسی به شمار می‌آید، لذا ضرورت دارد با تقویت انجمن خوشنویسان استان قم، هنرمندان بسیاری در این رشته تربیت شوند.



اسماعیلی طبا در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به نگاه ویژه استاندار قم به هنر استان، با حمایت وی و وزارتخانه، آثار خوشنویسان این استان را برای استفاده‌های مختلف خریداری کنیم.



معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، از داوری 5 هزار اثر ارسال شده به دبیرخانه مسابقه خوشنویسی نسیم مهر خبر داد و ابراز امیدواری کرد: آثار برتر به چاپ رسیده و در اختیار دانش آموزان مدارس استان قرار بگیرد.



حضور 180 خوشنویس ممتاز در قم



مسئول انجمن خوشنویسان قم نیز در ادامه این دیدار با ارائه گزارشی از عملکرد این انجمن اظهار داشت: استان قم با وجود بیش از 180 خوشنویس ممتاز توانسته است استادان نمونه بسیاری را به کشور معرفی کند.



علی رضا بخشی در ادامه گفت: این انجمن با استفاده از 25 استاد، روزانه کلاس‌های آموزشی خوشنویسی خود را برگزار می‌کند.



جایگاه ویژه خوشنویسان قم در کشور



وی به جایگاه ویژه هنر خوشنویسی استان قم در کشور اشاره کرد و ابراز داشت: هنرمندان خوشنویس قم در سطح کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند به گونه‌ای که در مسابقات کشوری و بین المللی در گرایش های مختلف موفق به کسب رتبه‌های اول تا سوم شده اند.



مسئول انجمن خوشنویسان قم در پایان خواستار حمایت بیشتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم از فعالیت های این انجمن شد.



بر پایه این گزارش، در این نشست مقرر شد، مجری بخش خوشنویسی جشنواره‌های کریمه اهل بیت(ع) و طلیعه ظهور، انجمن خوشنویسان قم باشد که مورد استقبال مسئولان انجمن قرار گرفت.



بررسی زندگی علمی و مبارزاتی شهید آیت الله صدر در رادیو معارف



برنامه "مجله روز" رادیو معارف، زندگی علمی و مبارزات سیاسی شهید آیت الله سید محمدباقر صدر را بررسی می کند.

بر اساس این گزارش، برنامه "مجله روز" در قالب مستندی به مناسبت 22 جمادی الاول، مصادف با سی و سومین سالگرد شهادت آیت الله صدر و خواهرش بنت الهدی تهیه شده است.



در این برنامه آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی از شاگردان شهید صدر به همراه جمع دیگری از شاگردان این شهید مظلوم به بیان ویژگی‌های علمی و مبارزات وی با رژیم بعث عراق می پردازند.



لازم به ذکر است، مستند "مجله روز" به تهیه‌کنندگی و سردبیری سید محمد مهدی رکنی از شنبه 26 تا دوشنبه 28 فروردین هر روز از ساعت 8:40 دقیقه صبح از رادیو معارف پخش می‌شود.

