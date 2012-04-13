مالزی برای انگلیس کشور مهمی است/ نخست وزیر انگلیس راهی میانمار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما) ، روابط تجاری، آموزشی، مهارتهای تخصصی و امنیتی اولویت های دیوید کامرون در گفتگو با مقامات مالزی بود.

نخست وزیر انگلیس پس از ورود به مالزی با نخست وزیر مالزی دیدار و گفت و گو کرد ودر حاشیه این دیدار به همراه نجیب رزاق در یک کنفرانس خبری حاضر شد و به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.

کامرون در این کنفرانس خبری گفت: هر دو نخست وزیر معتقدند که دموکراسی کلید موفقیت های اقتصادی است و این دموکراسی است که امنیت شهروندان ما و هویت مذهبی آنها را تضمین می کند.

وی در این کنفرانس خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اولوبتهای سفرش به مالزی گفت: اگرچه در گذشته در مورد روابط دو کشور کمی سهل انگاری شده است ولی مالزی برای انگلستان کشور بسیار مهمی است و من اولین نخست وزیر انگلیس هستم که پس از سال 1993 به این کشور سفر می کنم.

نخست وزیر انگلیس افزود: هدف من از این سفر توسعه و تعمیق روابط دو جانبه در زمینه های تجارت، آموزش، مهارتهای تخصصی و امور دفاعی است.

وی پیش از این در سفر 2 روزه خود در اندونزی با رییس جمهور این کشور دیدار و گفت و گو کرد.

وی اندونزی را الگویی برای دیگر کشورهای مسلمان در مبارزه با افراطی گری خواند و گفت: اندونزی به عنوان کشوری با اکثریت مسلمان توانسته است افراط گرایی را هدایت و کنترل کند و ثابت کند که اسلام و دموکراسی منافاتی ندارند.

کامرون افزود: اسلام یک ایدئولوژی خطرناک سیاسی نیست بلکه اسلام دین صلح است که بوسیله بیش از یک میلیارد مسلمان در سراسر جهان و از جمله انگلستان اجرا می شود.

وی در ادامه خواستار ایفای نقش سازنده اندونزی در امور افغانستان پس از ترک ناتو از این کشور شد و گفت: اندونزی و انگلیس می توانند با همکاری دوجانبه به رویارویی مشکلات بزرگ در زمینه امور امنیتی در این کشور بروند.

لازم به ذکر است که سفر آسیایی نخست وزیر انگلیس از روز سه شنبه با ورود وی به ژاپن آغاز شد. در این سفر دیوید کامرون و همتای ژاپنی اش بر همکاری در توسعه تجهیزات نظامی یکدیگر و اجرای پروژه های دفاعی توافق کردند.

سفر آسیایی نخست وزیر انگلیس همچنان ادامه دارد و دیوید کامرون امروز جمعه با بدرقه رسمی معاون وزیر دفاع و نیز معاون وزیر تجارت بین المللی مالزی این کشور را به مقصد میانمار ترک کرد.

قرار است نخست وزیر انگلیس درسفر به میانمار با "آنگ سان سوکی" برنده نوبل صلح و رهبر مخالفان این کشور دیدار کند.