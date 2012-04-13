به گزارش خبرنگار مهر ، پرس تی وی از استانبول گزارش داد که در آستانه مذاکرات ایران و 1+5 منابع نزدیک به هیات ایرانی گفته اند که ایران نکات دلگرم کننده کمی در سخنان مقامات ایالات متحده و اتحادیه اروپا می‌بیند.

این شبکه خبری ایرانی همچنین به نقل از منابع نزدیک به هیات ایرانی خبر داد که این هیات در انتظار بیانیه رسمی گروه 1+5 در پی مذاکرات روز جاری است.

به گزارش مهر ، وزیر امور خارجه آمریکا امروز با اشاره به مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 در استانبول از آمادگی کشورش برای دادن تضمین مشروط به ایران در این مذاکرات سخن گفت.

هیلاری کلینتون با بیان اینکه اکنون فرصت خوبی برای حل مسئله هسته ای ایران است ، اظهار داشت : ما به دنبال دستیابی به نتایج ملموس هستیم و البته متوجه ایم در این مذاکره طرف ایرانی تضمینهایی از ما خواهد خواست که ما نیز مسلما با ملاحظات خودمان به این خواسته پاسخ می دهیم.

بنا بر این گزارش سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز جمعه در راس هیاتی عازم استانبول شده است تا فردا شنبه با نمایندگان گروه 1+5 مذاکره کند. نمایندگان این گروه نیز که از صبح امروز به صورت جداگانه وارد این شهر می شوند ، مذاکراتی را با یکدیگر برگزار می کنند. همچنین کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و از طرفهای مذاکره ایران امروز با داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه به عنوان میزبان مذاکرات دیدار و گفتگو کرد.