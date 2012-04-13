تلاش اسپانیا برای مقابله با اعتراضات/ مخالفان دو سال زندانی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد، "خورخه فرناندز دیاز" وزیر کشور اسپانیا اعلام کرد دولت تدابیر ویژه ای برای مقابله با اعتراضات بیشتر در این کشور اندیشیده است.

در حالی که پیش بینی می شود اجرای سیاستهای ریاضت طلبانه به آتش اعتراضات مردمی در اسپانیا دامن بزند، مادرید اعلام کرده که قصد دارد با تشدید مجازات قانون شکنان از وخامت بیشتر اوضاع جلوگیری کند.

بر این اساس، دولت با ارائه لایحه ای به پارلمان خواستار مجازات شدید ترتیب دهندگان و شرکت کنندگان در اعتصابات و اعتراضات سراسری در کشور شده است. از جمله خواسته های دولت برای مقابله با معترضان صدور احکام زندان برای تنبیه معترضان از دو سال به بالا است.

دولت اسپانیا به تازگی اعلام کرده درصدد کاهش هزینه های 10 میلیارد یورویی (13 میلیارد دلاری) در زمینه خدمات بهداشتی و آموزشی با هدف کاهش کسری بودجه به میزان سه درصد رشد تولید داخلی در سال 2013 است.

گفتنی است در اعتصاب سراسری ماه مارس بیش از 800 هزار نفر به خیابانهای مادرید آمده و حدود 100 هزار نفر نیز در بارسلونا دست به اعتراض علیه دولت زدند.



تاکید دولت اسپانیا بر مقابله قاطع با اعتراضات در حالی است که غربی ها و رژیمهای عربی همسو با استفاده ابزاری از واژه های دموکراسی و آزادی بیان، همچنان در برابر بازگشت آرامش و ثبات کامل به سوریه و حل بحران این کشور سنگ اندازی و با حمایت از گروههای مسلح برای بی ثبات کردن این کشور تلاش می کنند .