غرب چیزی ندارد که بتواند با آن ایران را تهدید کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد، "ژوگنی ساتانوفسکی" رئیس موسسه مطالعات خاورمیانه مسکو، کشورهای غربی را در تهدید ایران بر سر برنامه هسته ای اش ناتوان خواند.

وی در مصاحبه با خبرگزاری آلمان با اشاره به دستاوردهای هسته ای جدید ایران یادآور شد که کشورهای عضو گروه 1+5 باید دور جدیدی از مذاکرات را با این کشور آغاز کنند.



این کارشناس روس در بخش دیگری از اظهارات خود از ناتوانی سازمان ملل متحد در حل و فصل اختلافات غرب و ایران در موضوع هسته ای خبر داد.

وی تاکید کرد در صورت وقوع درگیری نظامی، روسیه نیز از این جنگ در امان نخواهد بود چرا که یکی از همسایگان ایران است. به اعتقاد ساتانوفسکی، ایران به خوبی و با موفقی،ت بازی با غرب را پیش می برد و توانسته تا کنون فعالیتهای هسته ای خود را ادامه دهد.

گفتنی است دور جدید مذاکرات ایران و گروه 1+5 متشکل از آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، چین و آلمان از فردا شنبه در استانبول آغاز می شود.