کامرون از پایان تحریمهای غرب علیه میانمار خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد، "دیوید کامرون" امروز جمعه با "تین شین" رئیس جمهوری میانمار دیدارکرد. وی که به عنوان نخستین رئیس یک دولت غربی پس از دو دهه به میانمار سفر کرده از اصلاحات انجام شده در دولت این کشور ابراز خرسندی کرد.

کامرون با اشاره به برگزاری انتخابات آزاد پارلمانی که به پیروزی "آئونگ سان سوکی" رهبر مخالفان دولت انجامید، بر تلاش خود برای پایان دادن به تحریمهای اقتصادی اتحادیه اروپا علیه این کشور پس از بازگشت به انگلیس خبر داد.

نخست وزیر انگلیس همچنین با سان سوکی 66 ساله دیدار و در مورد تحولات اخیر میانمار با وی رایزنی کرد. در این سفر همچنین شماری از بازرگانان و صاحبان صنایع انگلیس، کامرون را همراهی می کردند.

گفتنی است تحلیلگران از این سفر تاریخی به عنوان گام مهمی در راستای تجدید روابط غرب با میانمار پس از دو دهه تنش در این روابط یاد می کنند.