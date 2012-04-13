۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۷:۲۵

دولت اعلام کرد:

افزایش حقوق کارمندان دولت تایلند به تاخیر افتاد

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق اسیا: دولت تایلند تصمیم گرفت تا طرح افزایش حقوق ماهیانه کارمندان دولت را تا سال2014 میلادی به تاخیر بیاندازد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به  نقل از روزنامه بانکوک پست ، قرار بود دولت تایلند طرحی را اجرا کند که طبق آن حقوق کارمندان دولت تا 15 هزار بات افزایش یابد. (هر دلار معادل 30 بات است)

بر اساس این گزارش ، دولت برای جبران مشگل ایجاد شده تصمیم دارد به دلیل افزایش هزینه های زندگی بیش از 6 میلیارد بات برای کمک به کارمندان درسال 2013 میلادی هزینه کند.

بر اساس این طرح ، افزایش حقوق کارمندان در 2 مرحله و در مدت 2 سال انجام خواهد شد و دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس براساس قانون جدید در سال 2013 حقوقی برابر با 13 هزار و 300 بات خواهند داشت که در سال 2014 میلادی به 15 هزار و 500 بات خواهد رسید.
 

کد مطلب 1575927

