به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی ظهر جمعه در دیدار تعدادی از طلاب و دانشجویان تهرانی که در محل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، در سخنانی با بیان این مطلب تصریح کرد: دین ستون فقرات نظام اسلامی است و دین بود که توانست مردم را برای دفاع از کشور و پیدایش انقلاب اسلامی بسیج کند.



وی اضافه کرد: در ناباوری مطلق جهان استکبار انقلاب بزرگ ایران شکل گرفت و کاملا دنیای استکبار غافلگیر شد زیرا نمی‌دانست انقلاب به چه سمت و مسیری می‌خواهد پیش برود و اگر این مسیر را می‌دانستند چه بسا در نطفه خفه می‌کردند.



بیداری اسلامی حاصل تفکر انقلاب اسلامی است



عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه این انقلاب بزرگ خودش انقلاب ساز بود و بیداری اسلامی در منطقه دقیقا برگرفته از پیام انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: دشمنان برای مقابله با نظام اسلامی در سه بعد فعالیت خود را آغاز کردند و در هر سه بعد شکست خوردند.



وی در توضیح این ابعاد اضافه کرد: در بعد سیاسی دنیای استکبار از همه تجریبات خود علیه انقلاب‌های دنیا بهره برد از ایجاد تفرقه‌های قومی گرفته تا تقویت اپوزوسیون، نفوذی‌هایی مانند بنی صدر، جنگ تحمیلی و در آخر هم فتنه 88 که کاملا طراحی شده و کودتای مخملی بود اما نتوانستند به اهداف خود برسند.



آیت الله خاتمی دومین بعد را اقتصادی دانست و بیان داشت: تعبیر فشارهای اخیر اقتصادی مسامحه آمیز است زیرا ما از اول انقلاب تاکنون زیر بار فشارهای اقتصادی دشمنان هستیم اما بر خلاف میل آنان این فشارها تبدیل به فرصت برای ما شد و پیشرفتهای خیره کننده هسته ای و هوا فضا و ... به دست آمد.



وی اظهار داشت: به نظر می رسد دنیای استکبار فاز آخر فشارهای اقتصادی را آغاز کرده است زیرا فاز نظامی برای انان جواب نمی دهد نه اینکه نمی خواهند اما می دانند به هدف نمی رسند.



دشمن بر روی فشارهای اقتصادی حساب بازکرده است



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تأکید کرد: ما خبر داریم آمریکا گفته است که یکسال فرصت داریم تا تحریم‌های شکننده علیه ایران اعمال شود بنابراین در سالی که در آن قرار داریم برای دشمن سالی تعیین کننده است. طبیعتا دشمن را نباید دست کم گرفت اما به فضل خدا و تدبیر رهبری این چشم تیزبین و هشیار امت قصه را دید و نام امسال را به نام حمایت از تولید ملی و سرمایه و کار ایرانی نام نهادند که کاری بسیار کارشناسانه بود.



وی با بیان اینکه نامگذاری امسال دقیقا برای مقابله با این تحریم‌هاست تصریح کرد: هنوز فضای جامعه و مدیران و مسئولان به اندازه ای که مورد اهتمام رهبری بوده است این موضوع را مورد توجه قرار نداده اند و مسئولان باید توجه کنند خصوصا رهبری روی فرهنگسازی تاکید دارند و نباید مسائل حاشیه ای بر شعار امسال غلبه داشته باشد.



آیت الله خاتمی با اشاره به طراحی دشمنان در بعد فرهنگی اضافه کرد: بعدی که خصوصا در این چند سال دنبال شده است بعد فرهنگی است و دشمن به دنبال کمرنگ کردن مذهب و ایران مذهبی و پر رنگ کردن ایران ملی است.



وی با بیان اینکه عجیب است که اوباما بنیاد نوروز را ایجاد کرده است تا مسائل ملی ما را دنبال کند اظهار داشت: ما با نوروز و آداب و سنن خوب آن مانند دید و بازدید و تفریح سالم مخالف نبوده و نیستیم اما تکیه بر نوروز منهای دین آب به آسیاب آمریکا و بنیاد نوروزی است ایجاد کرده اند.



استاد حوزه علمیه افزود: من دوسال قبل مکتب ایرانی را نقد کردم و گفتم آنچه ما را سرفراز کرده است اسلام بوده است نه مکتب ایرانی و آمریکا هم بر روی ایران منهای اسلام تکیه می کند.



وی با بیان اینکه سخن از دوستی ایران ودشمنی با ایران نیست بیان داشت: همه ایرانی ها اعم از مسلمان و غیرمسلمان وطنشان ایران را دوست دارند و حتی یکنفر هم نیست که دوست نداشته باشد اما اینکه بگوئیم اسلام قرائت‌های مختلفی دارد و وحدت آفرین نیست و باید مکتب ایرانی را مطرح کرد، این انحراف است.



خاتمی افزود: ما الگوهایی مانند ائمه(ع) و بزرگان دینی داریم که امثال کوروش در برابر آن عددی نیست؛ شما اگر به حقوق بشر کوروش اهتمام دارید حقوق بشر واقعی را در سخنان امام علی(ع) و عهدنامه مالک اشتر باید جستجو کرد.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه اضافه کرد: ما مخالف مفاخر ملی مانند سعدی و حافظ و ... نیستیم اما در خط مقدم اسلام باید نام فقها و مراجع و مفیدها و حلی‌ها باشد.

