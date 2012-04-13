برتری تراکتورسازی و تساوی پنج بازی دیگر در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته سی‌ام مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 17 امروز جمعه با برگزاری 6 بازی پیگیری شده که در پایان نیمه اول این دیدارها نتایج زیر رقم خورده است:

* داماش گیلان یک - مس سرچشمه یک

گل‌ها: محمد غلامی (19) برای داماش و وحید علی آبادی (36) برای مس سرچشمه

* فجرسپاسی شیراز صفر - ملوان بندرانزلی صفر

* مس کرمان یک - شاهین بوشهر یک

گل‌ها: مصطفی شجاعی (8) برای مس و مهدی نوری (10) برای شاهین

* سایپای البرز صفر - راه آهن شهرری صفر

* تراکتورسازی تبریز یک - فولاد خوزستان صفر

گل: سیاوش اکبرپور (18)

* نفت تهران صفر - شهرداری تبریز صفر