برتری تراکتورسازی و تساوی پنج بازی دیگر در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته سیام مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 17 امروز جمعه با برگزاری 6 بازی پیگیری شده که در پایان نیمه اول این دیدارها نتایج زیر رقم خورده است:
* داماش گیلان یک - مس سرچشمه یک
گلها: محمد غلامی (19) برای داماش و وحید علی آبادی (36) برای مس سرچشمه
* فجرسپاسی شیراز صفر - ملوان بندرانزلی صفر
* مس کرمان یک - شاهین بوشهر یک
گلها: مصطفی شجاعی (8) برای مس و مهدی نوری (10) برای شاهین
* سایپای البرز صفر - راه آهن شهرری صفر
* تراکتورسازی تبریز یک - فولاد خوزستان صفر
گل: سیاوش اکبرپور (18)
* نفت تهران صفر - شهرداری تبریز صفر
