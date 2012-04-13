۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۷:۵۹

هفته سی‌ام لیگ برتر فوتبال/

برتری تراکتورسازی و تساوی پنج بازی دیگر در پایان نیمه اول

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز نیمه اول دیدار مقابل فولاد خوزستان در چارچوب هفته سی‌ام مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را با پیروزی پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته سی‌ام مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 17 امروز جمعه با برگزاری 6 بازی پیگیری شده که در پایان نیمه اول این دیدارها نتایج زیر رقم خورده است:
* داماش گیلان یک - مس سرچشمه یک
گل‌ها: محمد غلامی (19) برای داماش و وحید علی آبادی (36) برای مس سرچشمه

* فجرسپاسی شیراز صفر - ملوان بندرانزلی صفر

* مس کرمان یک - شاهین بوشهر یک
گل‌ها: مصطفی شجاعی (8) برای مس و مهدی نوری (10) برای شاهین

* سایپای البرز صفر - راه آهن شهرری صفر

* تراکتورسازی تبریز یک - فولاد خوزستان صفر
گل: سیاوش اکبرپور (18)

* نفت تهران صفر - شهرداری تبریز صفر

