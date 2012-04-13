تاکید وزیران خارجه ایران و سوئد بر حل مسالمت آمیز مشکلات سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سوئد طی یک تماس تلفنی مسائل فیمابین، مذاکرات ایران و 1+5 و همچنین آخرین تحولات سوریه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

علی اکبر صالحی در این مکالمه تلفنی که روز جمعه صورت گرفت با اشاره به اینکه در آستانه شروع دور جدید مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 1+5 در استانبول هستیم، اظهار امیدواری کرد که با توجه به حسن نیت و ابتکارات سازنده کشورمان، متقابلاً طرف مقابل نیز با اتخاذ مواضع مثبت، زمینه را برای انجام مذاکراتی موفق و رو به جلو فراهم آورد.

کارل بیلت نیز در این تماس تلفنی ضمن حمایت از مذاکرات استانبول، بر ضرورت حل و فصل موضوع هسته ای از طریق مذاکرات سیاسی و سازنده تاکید نمود.

در ادامه این رایزنی، طرفین از تلاش های کوفی عنان برای حل و فصل مسائل سوریه حمایت کرده و بر حل مسالمت آمیز مشکلات این کشور تاکید کردند.

وزیر خارجه سوئد از سفر کوفی عنان به تهران و نتایج آن اظهار خرسندی کرد.

همچنین دو طرف تداوم خشونت و درگیری ها در سوریه را نه تنها موجب وخیم تر شدن اوضاع داخلی این کشور، بلکه بروز بی ثباتی در منطقه ارزیابی کردند.