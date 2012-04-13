۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۸:۱۲

توکلی در گفتگو با مهر:

نتیجه حکمیت با انجام یا لغو استیضاح وزیر کار مشخص می شود

نماینده تهران که مسئول حکمیت میان نمایندگان استیضاح کنندگان وزیر کار و سعید مرتضوی شده بود، اعلام کرد که نتیجه حکمیت با انجام یا لغو استیضاح وزیر کار مشخص می شود.

احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر ، درباره نتیجه حکمیت خود درماجرای استیضاح وزیر کار گفت : اجازه بدهید الان در این باره حرف نزنم ، چند روز دیگر در روز استیضاح همه چیز مشخص می شود.

وی ادامه داد : بر اساس حکمیت که نتیجه آن کتبا به طرفین اعلام شده است ، ممکن است استیضاح انجام شود و ممکن است انجام نشود.

این نماینده تهران در مجلس بار دیگر تاکید کرد: در هر صورت در روز استیضاح نتیجه حکمیت اعلام می شود.

به گزارش مهر ، طرح استیضاح وزیر کار در دستور کار روز یکشنبه مجلس قرار دارد و مهمترین محور آن انتصاب سعید مرتضوی - متهم پرونده کهریزک- به ریاست سازمان تامین اجتماعی است .

مرتضوی در روزهای اخیر خواستار حکمیت احمد توکلی میان وی و استیضاح کنندگان شده بود و توکلی در پی جلسه ای با طرفین نتیجه را کتبا به آنها اعلام کرد اما تاکنون این نتیجه رسانه ای نشده است.

