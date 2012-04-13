به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و شهرداری تبریز از هفته سی‌ام رقابت‌های لیگ برتر باشگاه های کشور از ساعت 17 امروز در ورزشگاه تختی تهران آغاز شد که حاشیه‌های این مسابقه را در زیر می‌خوانیم:

* همانند گذشته خبرنگاران برای ورود به این ورزشگاه با دیده‌گاه‌های متفاوت مسئولان مواجه شدند. برخی از خبرنگاران نوشتاری مجبور شدند با تحویل کارت وزارت ورزش و جوانان کاور بگیرند و برخی دیگر هم با برخوردی زشت وارد ورزشگاه شدند. مسئولان ورودی این ورزشگاه انگار اطلاعی از کارت خبرنگاری که توسط سازمان ورزش و جوانان یا سازمان لیگ صادر شده خبر نداشتند و پس از معطلی چند دقیقه‌ای خبرنگاران با پرسیدن سئوال مگر شما خبرنگارید؟ باعث تعجب شدید اهالی رسانه شده بودند.

به نظر می‌رسد این ورزشگاه با قوانین خاص خود و رعایت نکردن قوانین AFC نوعی خود مختاری در اجرای قوانین ایجاد کرده است. در شرایطی که فوتبال ایران در بحران از دست دادن سهمیه‌های لیگ‌ قهرمانان قرار داشته و ممکن است این سهمیه‌ها برای سال دیگر نیز کمتر شود، این ناهماهنگی‌ها و رعایت نشدن قوانین اولیه کنفدراسیون فوتبال آسیا ضررهای بسیار را برای فوتبال ایران در بر خواهد داشت.

* تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه کمتر از 100 نفر بود و جالب است که تعداد نیروهای برقراری امنیت بیش از تماشاگران دو تیم است.

* سیموئز دستیار کارلوس کی‌روش و ماکار آقاجانیان مربیان تیم ملی از جایگاه ویژه این مسابقه را نگاه می‌کند. نکته جالب این است که آنها هم برای ورود به جایگاه ویژه مهمانان با مشکل برخورد کردند و برای تماشای این بازی به جایگاه خبرنگاران آمدند. آقاجانیان بین دو نیمه به سمت خبرنگاران آمد و پیگیر نتایج لیگ برتر و لیگ یک شد.

* سه مشوق تیم نفت در دقایقی ابتدایی به شدت بازیکنان تیم خود را تشویق می‌کردند که در این بین تشویق سوشا مکانی بسیار جالب بود زیرا این دروازه بان را عقاب آسیا نامیدند. نیمکت نشینی سوشا مکانی و حضور ابراهیم میرزاپور روی سکوها از نکات جالب توجه این بازی بود.

* در سمت روبروی جایگاه ورزشگاه تختی یک خانواده که برای تفریح به مجموعه پشتی آمده بودند در بین درختان نشسته و این بازی را نگاه می‌کردند.

* میرمعصوم سهرابی مدیرعامل باشگاه شهرداری هم در جایگاه ویژه حضور داشت اما خبری از مدیرعامل نفت نیست ولی مسئولان دیگر این باشگاه به ورزشگاه آمده‌اند.

* در آغاز نیمه دوم برای دقایقی شاهد بارش باران بودیم که این مسئله باعث شد تعداد تماشاگران و خبرنگاران و میهمان ویژه جای خود را ترک و به سکوهای بالاتر بروند و زیر قسمت سرپوشیده از خیس شدن در امان باشند.

* قضاوت داور در نگرفتن یکی دو صحنه مشکوک پنالتی و خطاهایی پشت محوطه جریمه برای هر دو تیم اعتراض مربیان تیم‌های شهرداری و نفت را به همراه داشت.

* در حالی که سایت فدراسیون فوتبال محل برگزاری این مسابقه را ورزشگاه دستگردی اعلام کرد تعدادی از خبرنگاران رسانه‌های نوشتاری و شنیداری به ورزشگاه دستگردی رفته بودند که همین مسئله باعث شد آنها تماشای نیمه اول این مسابقه را از دست بدهند.