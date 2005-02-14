كميسيون بهداشت مجلس با پيوستن بيماران ام اس به بيماري هاي خاص موافقت كرد

پروانه محسني نيا درگفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: كميته اجرايي ام اس تمام تلاش خود را براي پيوستن بيماران ام اس به بنياد بيماري هاي خاص به كار گرفته و خوشبختانه در اين رابطه به نتايج خوبي هم دست پيدا كرده است.

وي تصريح كرد: همسو شدن كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با اين كميته را مي توان به فال نيك گرفت، چرا كه تا پيش از اين مجلس هم با اين موضوع مخالف بود.

محسني نيا با عنوان اين مطلب كه هنوز تا پيوستن كامل بيماران ام اس به جمع بيماران خاص راهي طولاني باقي مانده است افزود: اين طرح بايد در صحن علني مجلس هم مورد بحث و بررسي قرار گيرد، در واقع هنوز هم اين موضوع قطعي نشده است، اما اميدواريم نمايندگان مجلس با در نظر گرفتن مشكلات اين بيماران براي آن ها تصميم بگيرند.

مدير كميته اجرايي ام اس گفت: متاسفانه هزينه هاي درمان اين بيماري بسيار زياد است و حتي بيماراني كه تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي و خدمات درماني قرار دارند نيز براي تهيه داروهاي خود با مشكلات زيادي مواجه اند.

وي خاطر نشان كرد: كميته اجرايي ام اس اصلا قصد ندارد با پيوستن به جمع بيماران خاص تمام هزينه تامين داروي بيماران ام اس را به گردن دولت بياندازد، بلكه اصرار ما اين است كه شرايطي فراهم شود تا افراد بي بضاعتي كه حتي با داشتن بيمه هم نمي توانند هزينه هاي درماني خود را پرداخت كنند، بتوانند از اين داروها به طور رايگان استفاده كنند.

محسني نيا تصريح كرد: در واقع ما به دنبال ايجاد يك تعادل هستيم، خيلي از افرادي كه دفترچه بيمه دارند به راحتي مي توانند داروهاي مورد نياز خود را تهيه كنند و يا افرادي كه از بضاعت مالي خوبي برخوردارند حتي اگر اين دارو را با نرخ آزاد خريداري كنند، تحت فشار اقتصادي قرار نمي گيرند، اين افراد نيازي ندارند كه تحت پوشش قرار بگيرند اما افراد بي بضاعت اين نياز را دارند و وظيفه ما است كه به نياز آن ها توجه داشته باشيم.

وي در خصوص دوره درمان اين بيماري ها گفت: نمي توان دوره مصرف دارو توسط بيماران ام اس را به مدت زماني خاصي محدود كرد، پزشكان معتقدند تا زماني كه دارو با فرد سازگاري دارد بايد آن را مصرف كند.