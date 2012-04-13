به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور موسوم به جام آزادگان امروز جمعه با برگزاری 6 بازی از گروه "ب" پیگیری شد که طی آن تیم‌های شهرداری یاسوج، گهرزاگرس دورود، پاس همدان، استقلال صنعتی جنوب و ماشین سازی تبریز مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

در روزی که تیم‌های ماشین سازی تبریز، گهر زاگرس دورود و پاس همدان با نتایج مشابه یک بر صفر حریفان خود را شکست دادند تیم نساجی قائمشهر با نتیجه تساوی یک بر یک مقابل گل گهر سیرجان متوقف شد و عملا شانس صعود به مرحله پلی‌آف مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور را از دست داد.

امروز در حساس‌ترین بازی هفته تیم ماشین تبریز در ورزشگاه تختی این شهر به مصاف آلومینیوم هرمزگان رفت و موفق شد این تیم راه یافته به لیگ برتر را با نتیجه یک بر صفر شکست دهد. برای ماشین سازی تبریز در این بازی خانگی محسن دلیر در دقیقه 17 گل زد و تیمش را به سه امتیاز رساند. ماشین سازی با این پیروزی 40 امتیازی شد و رتبه دوم جدول گروه "ب" مسابقات لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور را حفظ کرد.

گهرزاگرس دورود دیگر تیم پیروز بازی‌های امروز بود که موفق شد با تک گل دقیقه 41 علی قربانی تیم نیروی زمینی را از پیش رو بردارد و با 39 امتیاز در فاصله یک امتیازی ماشین سازی باقی بماند.

این نتایج درحالی رقم خورد که تیم پاس همدان با یک گل از سد کاوه تهران گذشت. تنها گل پاس را در این بازی خانگی امیر محبی در دقیقه 72 به ثمر رساند. پاس 38 امتیازی رتبه چهارم جدول گروه "ب" مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور را در اختیار دارد.

پاس همدان همچون ماشین سازی و گهرزاگرس دورود شانس راهیابی به مرحله پلی آف لیگ دسته اول را دارد و برای رسیدن به این هدف در هفته پایانی مسابقات به میدان خواهد رفت.

- نتایج دیدارهای امروز مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* شهرداری یاسوج یک - تربیت یزد صفر

* پاس همدان یک - کاوه تهران صفر

* ماشین سازی تبریز یک - آلومینیوم هرمزگان صفر

* گهر زاگرس دورود یک - نیروی زمینی تهران صفر

* شیرین فراز کرمانشاه صفر - استقلال صنعتی 3

* گل‌گهر سیرجان یک - نساجی مازندران یک

* نفت مسجد سلیمان - برق شیراز (این بازی لغو شد)

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- آلومینیوم هرمزگان 49 امتیاز

2- ماشین سازی تبریز 40 امتیاز

3- گهرزاگرس دورود 39 امتیاز

4- پاس همدان 38 امتیاز

5- نساجی قائمشهر 36 امتیاز

13- کاوه تهران 26 امتیاز

14- برق شیراز 18 امتیاز (یک بازی کمتر)