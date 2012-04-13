۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۹:۱۰

مدیران سازمان تبلیغات اسلامی از مناطق عملیاتی دیدن کردند

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: معاونان و مدیران ادارات کل سازمان تبلیغات اسلامی کشور به منظور تجدید میثاق با آرمانهای شهدا از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس استان خوزستان دیدن کردند.

محمد حسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این بازدید که روزهای چهارشنبه و پنج شنبه صورت گرفت معاونین و مدیران ادارات کل سازمان تبلیغات اسلامی کشور با حضور در منطقه عملیاتی دهلاویه از یادمان شهید دکتر مصطفی چمران بازدید کرده و با حضور در سالن آمفی تئاتر یادمان دهلاویه، مستند عروج ملکوتی که ویژه شهادت دکتر چمران بود را مشاهده کردند.

وی افزود: کاروان مسئولان تبلیغات اسلامی کشور پس از حضور در یادمان شهید دکتر چمران، دهلاویه را به مقصد هویزه ترک کرده و با حضور در گلزار شهدای این شهر به مقام شامخ شهدای هور هویزه که در هورالعظیم به دست رژیم منفور بعثی به شهادت رسیدند، ادای احترام کرده و یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.

بلک عنوان کرد: مسئولان تبلیغات اسلامی کشور پس از زیارت قبور مطهر شهدای والامقام هویزه و طلائیه این منطقه عملیاتی را ترک و به سمت منطقه مرزی چزابه حرکت کردند که قرائت زیارت عاشورا، ذکر مصیبت حضرت فاطمه زهرا(س) و فرزند مظلومش حضرت امام حسین(ع) در این منطقه مرزی از برنامه های مذهبی و فرهنگی کاروان مسئولان تبلیغات اسلامی کشور بود که جلوه خاصی به نقطه صفر مرزی چزابه بخشیده بود.

مدیرکل تبیلغات اسلامی خوزستان تصریح کرد: این کاروان پس از بازدید از مناطق عملیاتی و مرزی دهلاویه، هویزه، طلائیه و چزابه، شمال خوزستان را به مقصد جنوب این استان ترک کردند.

وی اظهار داشت: مسئولان تبلیغات اسلامی کشور با حضور در کربلای ایران شلمچه بر خاک مقدس این منطقه بوسه زدند و به شهدای گمنام شلمچه ادای احترام کردند که خاطره گویی از رشادتهای رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس و بازدید از نمایشگاه بصیرت و دفاع مقدس از جمله برنامه های این کاروان در منطقه عملیاتی شلمچه بود.

بلک در خصوص دیگر برنامه های این مراسم گفت: کاروان راهیان نور معاونان، مدیران ستادی و مدیران ادارات کل سازمان تبلیغات اسلامی کشور پس از حضور در مناطق عملیاتی و مرزی خوزستان با آیت الله موسوی جزایری، نماینده ولی فقیه در خوزستان دیدار و گفتگو کردند.
