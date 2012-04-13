مدیران سازمان تبلیغات اسلامی از مناطق عملیاتی دیدن کردند

محمد حسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این بازدید که روزهای چهارشنبه و پنج شنبه صورت گرفت معاونین و مدیران ادارات کل سازمان تبلیغات اسلامی کشور با حضور در منطقه عملیاتی دهلاویه از یادمان شهید دکتر مصطفی چمران بازدید کرده و با حضور در سالن آمفی تئاتر یادمان دهلاویه، مستند عروج ملکوتی که ویژه شهادت دکتر چمران بود را مشاهده کردند.

وی افزود: کاروان مسئولان تبلیغات اسلامی کشور پس از حضور در یادمان شهید دکتر چمران، دهلاویه را به مقصد هویزه ترک کرده و با حضور در گلزار شهدای این شهر به مقام شامخ شهدای هور هویزه که در هورالعظیم به دست رژیم منفور بعثی به شهادت رسیدند، ادای احترام کرده و یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.



بلک عنوان کرد: مسئولان تبلیغات اسلامی کشور پس از زیارت قبور مطهر شهدای والامقام هویزه و طلائیه این منطقه عملیاتی را ترک و به سمت منطقه مرزی چزابه حرکت کردند که قرائت زیارت عاشورا، ذکر مصیبت حضرت فاطمه زهرا(س) و فرزند مظلومش حضرت امام حسین(ع) در این منطقه مرزی از برنامه های مذهبی و فرهنگی کاروان مسئولان تبلیغات اسلامی کشور بود که جلوه خاصی به نقطه صفر مرزی چزابه بخشیده بود.



مدیرکل تبیلغات اسلامی خوزستان تصریح کرد: این کاروان پس از بازدید از مناطق عملیاتی و مرزی دهلاویه، هویزه، طلائیه و چزابه، شمال خوزستان را به مقصد جنوب این استان ترک کردند.



وی اظهار داشت: مسئولان تبلیغات اسلامی کشور با حضور در کربلای ایران شلمچه بر خاک مقدس این منطقه بوسه زدند و به شهدای گمنام شلمچه ادای احترام کردند که خاطره گویی از رشادتهای رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس و بازدید از نمایشگاه بصیرت و دفاع مقدس از جمله برنامه های این کاروان در منطقه عملیاتی شلمچه بود.



بلک در خصوص دیگر برنامه های این مراسم گفت: کاروان راهیان نور معاونان، مدیران ستادی و مدیران ادارات کل سازمان تبلیغات اسلامی کشور پس از حضور در مناطق عملیاتی و مرزی خوزستان با آیت الله موسوی جزایری، نماینده ولی فقیه در خوزستان دیدار و گفتگو کردند.