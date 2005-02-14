به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر ، در اين نشست ، علي رضا قزوه ، زهير توكلي ، محمد رمضاني فرخاني و عبدالجبار كاكايي به ارائه ي ديدگاه هاي خود درباره ي اين اثر ادبي پرداختند .
نشست فوق الذكر ، روز شنبه بيست و چهارم بهمن ماه ، ساعت 17 عصر در تالار مولوي دانشگاه تهران برگزار شد .
در يكصد و دهمين نشست كانون ادبيات ايران
" چين كلاغ " اميري اسفندقه ، نقد و بررسي شد
در يكصد و دهمين نشست كانون ادبيات ايران ، مجموعه شعر " چين كلاغ " سروده ي شاعر معاصر ، مرتضي اميري اسفندقه ، نقد و بررسي شد .
به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر ، در اين نشست ، علي رضا قزوه ، زهير توكلي ، محمد رمضاني فرخاني و عبدالجبار كاكايي به ارائه ي ديدگاه هاي خود درباره ي اين اثر ادبي پرداختند .
کد مطلب 157596
نظر شما