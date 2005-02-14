  1. هنر
  2. سایر
۲۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۱:۲۱

در يكصد و دهمين نشست كانون ادبيات ايران

" چين كلاغ " اميري اسفندقه ، نقد و بررسي شد

در يكصد و دهمين نشست كانون ادبيات ايران ، مجموعه شعر " چين كلاغ " سروده ي شاعر معاصر ، مرتضي اميري اسفندقه ، نقد و بررسي شد .

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر ، در اين نشست ، علي رضا قزوه ، زهير توكلي ، محمد رمضاني فرخاني و عبدالجبار كاكايي به ارائه ي ديدگاه هاي خود درباره ي اين اثر ادبي پرداختند .
نشست فوق الذكر ، روز شنبه بيست و چهارم بهمن ماه ، ساعت 17 عصر در تالار مولوي دانشگاه تهران برگزار شد .

کد مطلب 157596

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه