مجوز فعالیت 70 کانون فرهنگی تبلیغی بوشهر صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس ارشد امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر از صدور مجوز فعالیت برای 70 کانون فرهنگی تبلیغی استان بوشهر در راستای نشر فرهنگ اسلامی در مقابله با شبیخون فرهنگی دشمنان انقلاب اسلامی خبر داد.

حسین ادیبی اظهار داشت: در راستای نشر فرهنگ اسلامی و ترویج رهنمود های حضرت امام (ره) و منویات مقام معظم رهبری در مقابله با شبیخون فرهنگی دشمنان انقلاب اسلامی تاسیس کانون های فرهنگی- تبلیغی در استان بوشهر از رشد مناسبی برخودار بوده است.

وی افزود: تاکنون بیش از 70 کانون فرهنگی - تبلیغی در استان بوشهر از اداره کل تبلیغات اسلامی مجوز فعالیت دریافت کرده اند که پیش بینی می شود در سال جدید از رشد مطلوبی برخوردار باشد.

ادیبی ادامه داد: تشکل های مذکور متشکل از جوانان مومن و انقلابی هستند که در راستای تبلیغ اسلام و ارزش های نظام اسلامی از طریق فعالیت های فرهنگی و دینی به جذب کلیه آحاد مردم به ویژه جوانان و نوجوانان می پردازند.

ثبت 143 مسجد کنگان در سامانه ملی مساجد



سرپرست اداره تبلیغات اسلامی کنگان از ثبت 143 مسجد کنگان در سامانه پورتال ملی مساجد کشور خبر داد.

حجت الاسلام رحیم اهرمی افزود: با توجه به اینکه محوریت مساجد در مباحثات و انجام مراسم و شعائر دینی، معلوم است این اداره اهتمام جدی در زمینه شناساندن مساجد و فعالیت های آن به آحاد مردم داشته و دارد.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی کنگان در ادامه گفت: تسهیل اطلاع رسانی و تعامل با ادارات و نهادهای دولتی توسط مساجد، تبیین جایگاه حقیقی مسجد در آیین اسلامی و نقش آن در اجتماعات عظیم انسانی با سیمای مذهبی و مواردی از این قبیل، ثبت مساجد این شهرستان در سامانه پورتال ملی مساجد کشور رشد فزاینده و چشمگیری داشته است.

وی اضافه کرد: ما به طور تقریبی و تعامل با ادارات اوقاف و ارشاد اسلامی، ثبت 98 درصد از مساجد را به اتمام رسانده ایم و در صدد هستیم با جدیت تمام ثبت دو درصد باقیمانده را به پایان برسانیم.

صدور مجوز فعالیت انجمن اسلامی بازار خورموج



طی نشستی که بین سرپرست اداره تبلیغات اسلامی و معاون امور صنف شهرستان دشتی انجام گرفت مجوز فعالیت انجمن اسلامی بازار خورموج صادر و به وی داده شد.

در این دیدار سلیمانی، معاون امور صنفی شهرستان دشتی خواستار تأمین استاد برای دوره آموزشی مکاسب و بیان احکام منفعت حلال ویژه متقاضیان دریافت پروانه کسب شد که حجت الاسلام توکلیان، سرپرست اداره تبلیغات اسلامی دشتی قول همکاری لازم را در این زمینه داد.

حجت الاسلام توکلیان با اشاره به نامگذاری امسال به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در خصوص حمایت از تولیدات داخلی و ارائه الگوهای مناسب اسلامی برای تولید پوشاک بالاخص برای بانوان سخنانی ایراد کرد.

نواخته شدن زنگ هنر انقلاب اسلامی در هنرستان حجاب خورموج



سرپرست اداره تبلیغات اسلامی دشتی در این مراسم اظهار داشت: قرآن بر اساس هنر است و چینش قرآن نیز آهنگ اصیل و مخصوصی دارد و از آن جایی که انسان طالب کمال است، خداوند انسان را خلق کرد تا به کمال برسد.

حجت الاسلام سعید توکلیان افزود: در شان و جایگاه شهید آوینی همین بس که امام خامنه ای ( حفظه الله) درباره این شهید والامقام می فرمایند: غالبا یاد شهید آوینی با من است و این نشان از جایگاه رفیع شهید و اندیشه های ناب ایشان برگرفته شده از هنر انقلاب اسلامی دارد.

وی اضافه کرد: تنها وظیفه دولت نیست که در راه تحقق این شعار ارزشمند گام بردارد بلکه همه ما باید به سهم خود در این راه قدمی برداریم مثلا مسئولین ادارات و نهادها و حتی عموم مردم می توانند کالاها و خدمات مورد نیاز خود را ابتدا از شهر خود و درصورت نیاز از استان و در غیر این صورت از استان های دیگر تهیه کنند و بدین گونه باعث اشتغال زایی جوانان شهر و دیار خود شود.

تشریح عملکرد دارالقرآن تبلیغات اسلامی دشتستان



کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی دشتستان اهم فعالیت های این واحد را در سال 90 تشریح کرد.

خلیل حسن پور اظهار داشت: برگزاری طرح قرآنی 1445 برگزاری طرح نهضت قرآن آموزی در نیمسال اول، بازدید مستمر از مراکز و موسسات قرآنی، برگزاری مسابقه نورالهدی4، پی گیری مراحل اداری جهت تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نیروهای قرآنی و معرفی 15 مربی قرآنی به بیمه، برگزاری کرسی تلاوت در روستای عیسوند، برگزاری مسابقه قرآنی فجر جهت مهدکودک ها، مکاتبه با روستاهای تابعه شهرستان به منظور ایجاد خانه قرآن و تشکیل پرونده و ثبت نام از مربیان قرآنی برای شرکت در دوره تربیت داور عمومی قرآن کریم از فعالیت های این واحد به شمار می روند.

ایجاد پایگاه اطلاع رسانی هیئت محبان حضرت علی اصغر(ع) بنک



مسئول هیئت محبان حضرت علی اصغر (ع) بنک با حضور در اداره تبلیغات اسلامی کنگان از ایجاد پایگاه اطلاع رسانی این هیئت در شبکه مجازی خبر داد.

یوسف محمدی پور ضمن ارائه فعالیت های این هیئت پیرامون دهه فاطمیه از ایجاد پایگاه اطلاع رسانی هیئت محبان حضرت علی اصغر (ع) بنک خبر داد و گفت:فعالیت های این هیئت و هیئت تازه تاسیس فاطمیون در قالب برنامه های دینی، قرآنی و فرهنگی به نمایش گذاشته می شود.



وی افزود: از همه کسانی که در این زمینه صاحب نظر هستند دعوت می شود که ضمن مراجعه به این پایگاه و بازدید، با انتقادات و پیشنهادات خود، هیئت محبان حضرت علی اصغر (ع) را در ارائه پایگاه اینترنتی مطلوب یاری رسانی کنند.

فرهنگ فاطمی تثبیت جایگاه معنوی زنان است.

رئیس تبلیغات اسلامی دشتستان در نشست هماهنگی مراسم عزاداری ایام فاطمیه با حضور مسئولین هیئات مذهبی گفت: فرهنگ فاطمی تثبیت جایگاه معنوی زنان است.

حجت الاسلام سیدعلی پناه محمودی نیا در نشست هماهنگی مراسم ایام فاطمیه با حضور هیئت امناء مسجد ابولفضل (ع) و مسئولین هیئات مذهبی دشتستان در بحث برگزاری عزاداری فاطمیه و شخصیت والای فاطمه (س) افزود: حضرت زهرا (س) با طرح موضوعاتی همچون حجاب و عفاف، آیین همسرداری، ضرورت علم آموزی برای بانوان در راستای تثبیت جایگاه معنوی زن برخاسته است.

وی خلاصه کردن مفاهیم فرهنگ فاطمی به عنوان الگو تنها برای جامعه زنان در حقیقت ظلم در حق جایگاه و شخصیت معنوی و علمی حضرت زهرا (س) عنوان کرد و افزود: نباید معارف فرهنگ فاطمی را که صاحب آن دارای ولایت انبیاء و اولیا خداوند است تنها به یک گروه خاص از افراد محدود کنیم.

رضایت روحانیون مستقر از امور مبلغین تبلیغات اسلامی بوشهر



کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر از اعلام رضایت روحانیون مستقر از امور مبلغین اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در سال 90 خبر داد.

حسن دبستانی، کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر در تشریح عملکرد امور مبلغین اداره کل در سال 90 اظهار داشت: 220 مورد نامه نگاری با عناوین مختلف جهت پی گیری و رفع امور روحانیون انجام گرفت و این عملکرد رضایتمندی مبلغین را در پی داشت.

وی افزود: این میزان نامه نگاری از زمان فعالیت اداره کل در استان بوشهر تا به حال بی سابقه بوده است.

برگزاری مسابقات قرآنی در شرکت پالایش گاز فجر جم



به همت روابط عمومی شرکت پالایش گاز فجر جم و با همکاری تبلیغات اسلامی این شهرستان مسابقات قرآنی در رشته های مختلف در شهرستان جم برگزار شد. در این مسابقات که در رشته های حفظ، مفاهیم قرآنی، قرائت، نهج البلاغه و اذان برگزار شد، بیش از 100 نفر به رقابت پرداختند.

مهدی رحمانی، کارشناس قرآن تبلیغات اسلامی جم که به عنوان داور و ممتحن با روابط عمومی شرکت پالایش گاز فجر جم همکاری داشت، سطح مسابقات را خوب ارزیابی کرد و در خصوص زمان اعلام نتایج نیز گفت: نتایج آزمون های کتبی دو روز و نتایج آزمون های شفاهی یک روز بعد از انجام مسابقات اعلام خواهد شد.

برگزاری جلسه کانون مداحان دشتستان

با حضور کارشناس تشکل های دینی اداره تبلیغات اسلامی و اعضای کانون مداحان دشتستان جلسه شورای کانون مداحان در دشتستان برگزار شد.

با حضور محمدجواد غلامحسین زاده، کارشناس تشکل های دینی اداره تبلیغات اسلامی دشتستان و اعضای کانون مداحان اولین جاسه شورای کانون مداحان در سال جدید برگزار شد. ابتدا اعضای جلسه به بحث و تبادل نظر پرداخته و در ادامه غلامحسین زاده گزارشی از فعالیت های واحد تشکل های دینی ارائه داد.

وی شناسایی و معرفی پیرغلامان، برگزاری کارگاه آموزشی مداحان، بررسی متون آموزش کارگاه مداحان، فراهم کردن مکان مناسب جهت جلسات، داشتن روابط عمومی، تشویق و جذب مداحان، ثبت نام از مداحان و مراحل صحیح آموزش از برنامه های سال جدید عنوان کرد.

برگزاری جلسه انجمن اسلامی بازار شهرستان دیر



اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیر به منظور تشکیل انجمن اسلامی بازار درسطح شهرستان، نشست اولیه ای را با مسئولین مرتبط امر برگزار کرد. در این نشست که با حضور حجت الاسلام ابراهیم بحرانی سرپرست اداره تبلیغات اسلامی دیر، حجت الاسلام عبدالحسین ابراهیمی از روحانیون شهرستان دیر، یونس شعرانی فرمانده حوزه مقاومت قدس و مسئول بسیج اصناف دیر و غلامعلی امینی رئیس مجمع امور صنفی شهرستان در دفتر سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیر برگزار شد.

در این جلسه حجت الاسلام بحرانی ضمن اهمیت تشکیل انجمن اسلامی ویژه اصناف و بازاریان شهرستان بر ضرورت این امر در شهرستان تاکید کرد.

امینی، رئیس مجمع امور صنفی شهرستان نیز ضمن ابراز خرسندی از تشکیل انجمن اسلامی بازار همکاری خود را جهت تسریع در تشکیل این انجمن اعلام کرد. در ادامه مصوب اساسنامه تشکیل انجمن اسلامی در اختیار این دو عضو انجمن قرار گرفت.

همچنین مصوب شد که در جلسات بعد اسامی اعضاء انجمن در اختیار اداره تبلیغات اسلامی قرار گیرد و انجمن به صورت رسمی کار خود را پس از دریافت مجوز فعالیت آغاز کند.