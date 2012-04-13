برای فصل بعد باید با ذوب آهن مذاکره کنم/ گل نفت روی اشتباه خودمان زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده عصر جمعه پس از تساوی یک بر یک تیمش برابر صنعت نفت در آبادان در نشست خبری اظهار کرد: اولین باری بود که در فروردین ماه به آبادان می آیم. پیش از این در ماه هایی غیر از فروردین به آبادان آماده بودم و فصل قبل در هوای شرجی، ولی این بار هوا خیلی عالی و به قول معروف منچستری بود.

وی افزود: هم ما و هم صنعت نفت به دنبال کسب پیروزی در این بازی بودیم زیرا به دنبال کسب رده های بالای جدول هستیم و نیم نگاهی به کسب سهمیه آسیایی داریم. پیش بینی می کردم که یک بازی سخت را در آبادان پشت سر خواهیم گذاشت ولی نفت تیم بهتری شده و نسبت به بازیهای قبل خود در لیگ برتر بهتر ظاهر شد.



وی عنوان کرد: ما نقاط قوت نفت را به خوبی شناسایی کردیم و بستیم ولی در نهایت گل نفت روی اشتباهات فردی بازیکنان ما به ثمر رسید هر چند ما بعد از آن فشار فراوانی وارد کردیم و به گل تساوی دست یافتیم.



سرمربی ذوب آهن در خصوص علت زودتر برگزار کردن این بازی نیز تصریح کرد: به علت زمان پرواز ما به اصفهان، از مسئولان لیگ تقاضای برگزاری بازی یک ساعت زودتر را دادیم که آنها نیز موافقت کردند.



ابراهیم زاده در خصوص بازیکنان مصدوم تیمش نیز گفت: آسیب دیدگی حسینی خوب شده و این بازیکن در بازی بعد حضور خواهد شد. همچنین فرشید طالبی نیز تا بازی بعد می تواند در ترکیب قرار بگیرد.



وی در خصوص وضع داوری این روزهای فوتبال کشور نیز گفت: داوران جوان ما در لیگ برتر خوب مدیریت نشده اند و باید مسئولان آنها را با مدیریت خوب آماده قضاوت در میادین سختی مثل لیگ برتر کنند زیرا داوری ما برای مدت طولانی به این این افراد نیاز دارد و نباید با اشتباهاتی که به علت بی تجربگی از آنها سر می زند آنها را از دست بدهیم.



سرمرب ذوب آهن در مورد آینده همکاریش با این تیم گفت: تا آخر فصل با ذوب آهن قرارداد دارم و تا آن موقع به تمامی تعهدات خودم عمل می کنم ولی برای ادامه همکاری باید با مسئولان ذوب آهن مذاکره کنم.



دیدار دو تیم صنعت نفت آبادان و ذوب آهن اصفهان از سری رقابتهای هفته سی ام لیگ برتر باشگاه های کشور با تساوی یک بر یک در آبادان به پایان رسید. برای نفت آبادان در این دیدار سیامک کوهنورد در دقیقه53 و برای ذوب آهن محمدعلی احمدی در دقیقه 62 بازی گلزنی کردند تا دو تیم امتیاز این بازی را بین خود تقسیم کنند.