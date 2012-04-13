تراکتورسازی با شکست فولاد به صدر جدول نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، از سری بازی های هفته سی ام لیگ برتر کشور امروز تیم تراکتورسازی توانست با کسب سه امتیاز بازی خانگی خود در ورزشگاه یادگار امام (ره) این شهر در مقابل فولاد خوزستان، جمع امتیازات خود را به 56 برساند و تنها با تفاضل سه امتیاز در رده دوم جدول قرار گیرد.

دو گل این تیم را سیاوش اکبرپور و فلاویو لوپز به ترتیب در دقایق 18 و 48 این بازی به ثمر رساندند تا تراکتورسازان بتواند به یک قدمی تیم 59 امتیازی سپاهان صدر جدول برسند.

در این بازی که داوری آن را سعید مظفری زاده بر عهده داشت، مهدی کیانی از تیم قرمزپوش تراکتورسازی و امید خورد و میثم کریمی از تیم سیاهپوش فولاد خوزستان کارت زرد گرفتند.

حفظ این نتیجه برای تراکتورسازی به نتیجه بازی دو تیم استقلال و صبا بستگی دارد.

این بازی در حضور 30 هزار تماشاگر انجام شد.