به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مدیرروستا پس از تساوی صفر بر صفر تیمش برابر نفت تهران ضمن بیان مطلب فوق گفت: از قبل میدانستیم بازی سختی پیش رو داریم. ما سعی کردیم نقاط قوت تیم حریف را پوشش دهیم تا آسیبی به ما نرسد. این کار را کردیم و با تمام احترامی که برای حریف قائلم باید بگویم ما امروز دو امتیاز از دست دادیم و پیروزی را با مساوی عوض کردیم. ما باید از موقعیتها استفاده میکردیم ولی متاسفانه مانند قبل فرصتهایمان به گل تبدیل نشد تا شرایطمان سختتر شود.
سرمربی تیم شهرداری تبریز با بیان این که شرایط این تیم بقا در لیگ برتر با توجه به نتیجه این بازی و اتفاقاتی که در دیدارهای دیگر رخ داد بسیار سخت شد ادامه داد: فوتبال جنگ است و ما تا دقیقه آخر امیدواریم که تیم را نگه داریم. اگر ما عملکردمان در نیمه دوم را در بازیهای آینده به نمایش بگذاریم شانسمان برای بقا بیشتر میشود. ما چهار بازی پیش رو داریم و این 12 امتیاز ما را امیدوار میکند که سهمیه خود را در لیگ حفظ کند.
وی با اشاره به این که نمیتوان پیش بینی کرد در چهار بازی آینده چه اتفاقی میافتد، ادامه داد: ما تا لحظه آخر تلاش میکنیم و باید 3 امتیاز کالم بازیهای بعدی را بگیریم.
مدیرروستا با اشاره به این که تیمش در تمام بازیها مشکل گلزنی دارد، افزود: ما تمرینات کافی برگزار میکنیم و مهاجمانمان در شرایط سخت تمرینات عالی هستند اما متاسفانه در بازیهای اخیر خصوصاً در دیدار با ذوب آهن و نفت مهاجمان فرصتهای خوبی را از دست دادند. این روز بد فوتبال برای ما بود که باید آن را در 4 بازی آینده جبران کنیم.
وی در خصوص اظهاراتش پیرامون تبانی در بازی نفت و شاهین تاکید کرد: من چیزی نگفتم و تنها با توجه به اتفاقاتی که در آخرین بازی دو تیم در فصل گذشته رخ داد و خیلیها به صحنههای آن بازی معترضند مطالبی را بیان کردم. انشاءالله ما اشتباه کرده باشیم و فوتبال پاکی داشته باشیم.
مدیر روستا خاطرنشان کرد: اگر کسی خدشهای به این فوتبال وارد کند باید شناسایی شده و با او برخورد جدی صورت گیرد. شاید جدول به گونهای است که تیم های هم خانواده با هم روبرو میشوند و مانند تراکتور برابر ما که باید هر دو تیم بجنگند اما برخی مواقع اتفاقاتی میافتد که ابهاماتی را در مغز افراد ورزشی به وجود میآورد مسایلی که در سالهای گذشته خصوصاً فصل قبل در فوتبال ما رخ داد.
سرمربی تیم شهرداری از مسئولان فدراسیون فوتبال خصوصاً کفاشیان خواست تا در هفتههای پایانی لیگ نظارت بیشتری بر برگزاری مسابقات داشته باشند و ادامه داد: امیدوارم با هر اتفاقی برخورد قاطع صورت گیرد تا اتفاقات سال گذشته رخ ندهد و سالهای بعدی هم جلوی این مسایل گرفته شود.
مدیرروستا در پایان گفت: روی جدول، ورق و کاغذ از دیدگاه خیلیها شهرداری شاید دومین تیم سقوط کننده باشد اما ما تا آخرین لحظه امیدوار هستیم. اگر اتفاقاتی که سال قبل در فوتبال افتاد رخ ندهد مسایلی که باعث شد 5 اتفاق فوتبالی در یک روز رخ دهد تا پاس سقوط کند میتوانیم در بازیهای آینده امتیازات لازم را کسب و سهمیه تیم را در لیگ حفظ کنیم.
نظر شما