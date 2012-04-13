هنوز برای کسب سهمیه ناامید نیستیم/ برخی بازیکنان عملکرد ضعیفی داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی پس از تساوی بدون گل عصر جمعه تیمش برابر شهرداری تبریز در ورزشگاه خانگی با عذرخواهی از خبرنگاران به خاطر گرفتگی صدایش اظهار داشت: شرایط بازی به گونه‌ای بود که برخلاف همیشه مجبور شدم در این دیدار داد و بیداد بیشتری بکنم زیرا این بازی برای من اهمیت بالایی داشت.

وی در مورد دلایل این اهمیت اظهار داشت: از یک سو یک فرصت خوب برای ما بود تا امتیاز لازم را کسب کنیم و پیش از دیدار هفته آینده برابر سایپا روی کسب سهمیه آسیایی تمرکز کنیم. از سوی دیگر با توجه به فضاهای منفی که متاسفانه در هفته پیش بحث آن در فوتبال ما به وجود آمد ما می خواستیم در این بازی از حقوق خود دفاع کنیم. متاسفانه ما یک بازی را باختیم ولی بر خلاف واقع ذهنیت‌هایی در مردم به وجود آوردند که نتیجه این بازی از پیش مشخص شده بود که من خودم وجود چنین مسایلی را برای خود و تیم‌های دیگر در این فوتبال قبول ندارم.

وی با اشاره به اینکه شهرداری شرایط سختی برای بقا و سقوط نکردن داشت و به همین دلیل اهمیت پیروزی در این دیدار برای آنها بسیار بالا بود، ادامه داد: بازی سخت و جانداری را از سوی دو تیم شاهد بودیم. البته با عملکرد بد بعضی بازیکنان‌مان نتوانستیم کیفیت واقعی خود را در این مسابقه به نمایش بگذاریم ضمن اینکه شهرداری تیم خوبی است و بازیکنان قابل قبولی را دارد که می‌خواهند بقای خود را در لیگ تضمین کنند و با ارتقاء جایگاه در لیگ برتر بمانند.

فرکی صحبت‌هایش را این گونه ادامه داد: شهرداری از لحاظ فنی عملکرد خوبی داشت اما در نیمه دوم مالکیت بازی در اختیار نفت بود و شهرداری برای رسیدن به گل دنبال استفاده از اشتباهات ما بود. دروازه‌بان و خط دفاع‌ ما در این دیدار عملکرد خوبی داشتند و توانستند موقعیت های خوب حریف را مهار کنند. در مجموع امتیازهای این بازی سخت تقسیم شد و ما در خانه خودمان و با توجه به موقعیت‌های شهرداری یک امتیاز گرفتیم.

وی با اشاره به اینکه هنوز از رسیدن به سهمیه آسیایی ناامید نیست، ادامه داد: امروز صبا چه ببرد و چه ببازد ما کار سختی برابر آنها در قم داریم. البته تیم نفت در این هفته‌ها نشان می‌دهد در خارج از خانه عملکرد قابل قبولی را از خود نشان می‌دهد. البته من باید اعتراف کنم در این چند هفته تیمم‌مان شرایط نیم فصل اول را نداشته که آن هم دلایلی دارد. من جمع‌بندی‌های لازم را از وضعیت تیم داشته‌ام و به این نتیجه رسیدم که از بازیکنان جوان و کم رتبه تیم خود نباید بیش از توانشان انتظار داشت.

وی با بیان اینکه قبلاً نیز گفته است تیم نفت در دومین سال حضور در لیگ برتر آنچه خدا نصیبش کرد موقعیت بسیار خوبی بود و به همین دلیل شکرگذار است، ادامه داد: ما با توجه به شرایطی که فصل گذشته داشتیم در این فصل نتایج‌مان بیش از حد انتظار از تیم نفت بود و امیدوارم شرایط در آینده به گونه‌ای رقم بخورد که نفت سال‌های سال در لیگ برتر بماند.

فرکی در پایان در مورد عملکرد داور این مسابقه اظهار داشت: همانند گذشته در مورد عملکرد داور اظهار نظری نمی‌کنم زیرا داور هم مانند من مربی و بازیکنان تیم اشتباهاتی دارد.