هفته ششم کورس بهاره اسبدوانی گنبد کاووس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته از رقابتها که عصر جمعه برگزار شد، 64 راس اسب ورزشی در هشت دور به رقابت پرداختند.

در کورس اول، اسبهای ورزشی آل پای با چابکسواری یاسر جرجانی، سمند 2 با علی رجال و پنج تیر با فیض الله رجال، کورس دوم، اسبهای رد بیوتی با فیض الله رجال، بردتکس با پیمان قللر عطاء و جنی یس با ابوطالب چاری زاده و در کورس سوم اسبهای داز سلین با فیض الله رجال، نایس دنس با کمال دالیجه عطاء و شرینا با متین آموت اول تا سوم شدند.

همچنین در کورس چهارم اسبهای ورزشی دوگل با ستار مهرانی، رزیسکی با علی اونق و عالم آی با قربان محمد اودک، در کورس پنجم اسبهای سریناز با ابوطالب چاری زاده، هومان 2 با قربان محمد اودک و کرفه با ستار مهرانی و در کورس ششم اسبهای جوکی با علی اونق، استریکا با متین آموت و خوش دل با فیض الله رجال برتر شدند.

در کورس هفتم نیز اسبهای امپراطور صحرا با احمد پقه، قلیچ خان با محمد خجملی و سلتیک با فیض الله رجال و در کورس هشتم اسبهای ریوکازوی با فیض الله رجال، لیدی پوئت با ابوطالب چاری زاده و ریوسان با ستار مهرانی از دیگر اسبهای پیشی گرفتند.

رئیس مجموعه سوارکاری گنبدکاووس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سه کورس اول این رقابتها به مسافت هزار متر و بقیه کورسها به مسافت 1600 متر طول برگزار شد.

حکیم ایگدری افزود: کورس اول ویژه اسبهای ترکمن، کورس دوم ویژه اسبهای تروبردداخلی ، کورس هشتم ویژه اسبهای تروبرد وارداتی و سایر کورسها ویژه اسبهای دوخون بوده است.

وی عنوان کرد: در این دوره از رقابتها 300 میلیون ریال به عنوان جایزه بین سوارکاران و مالکان اسبهای برتر توزیع شد.