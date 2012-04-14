طعنه هواداران تیم نفت به فدراسیون/ خارجیهای تیم خارج از ترکیب اصلی

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از دیدار هفته قبل نفت و صبای قم که هواداران نفت عقیده دارند پنالتی که به ضرر تیم آنها در دقایق تلف شده گرفته شد، اشتباه بود، آنها در این دیدار با برافراشتن پارچه نوشته ای با عنوان« اگر فدراسیون بخواهد به دسته اول می رویم» و « اشتباه داوری یا افتضاح داوری» نسبت به این مسئله اعتراض کردند.

هواداران همچنین نفت با برافراشتن دستمال سفید رنگ در دستان خود به اشتباهات داوری به ضرر تیم خود در این فصل اعتراض کردند.



در این بازی سه بازیکن خارجی نفت جایی در ترکیب اصلی نداشتند این در حالی است که است که این سه بازیکن از پایه های اصلی موفقیتهای صنعت نفت در این فصل به شمار می روند.

شعار هواداران نفت در بازی با ذوب آهن



فونیکه سی که هم اکنون با 18 گل زده به همراه غلامرضا عنایتی در صدر جدول رده بندی گلزنان لیگ برتر قرار دارد در دقیقه 71 وارد میدان شد و نتوانست کاری برای نفت انجام دهد.



لئون پاچاچیان و والری دو بازیکن ارمنستانی و موفق صنعت نفت نیز جایی در لیست 18 نفره این تیم برای بازی با ذوب آهن نداشتند، هر چند غیب پاچاچیان به علت مسائل انضباطی بوده است وی علت اصلی غیب والری اعلام نشد.

این بازی برای ادای احترام به شهدای نیروی زمینی ارتش با یک دقیقه سکوت از سوی بازیکنان دو تیم آغاز شد.



در بین دو نیمه از تعدادی از پیشکسوتان فوتبال آبادان از جمله عبدالواحد بزمه، کریم سنگرگیر و ناصر خالقی فر تجلیل به عمل آمد.



با وجود اینکه تعداد هوادارانی که از این بازی استقبال کرده بودند در مقایسه با سایر بازیهای لیگ برتر مناسب بود ولی نسبت به بازیهای قبلی نفت از نظر تعداد کمتر بودند.

ورود فونیکه سی در دقیقه 71 بازی با ذوب آهن



دیدار دو تیم صنعت نفت آبادان و ذوب آهن اصفهان از سری رقابتهای هفته سی ام لیگ برتر باشگاه های کشور با تساوی یک بر یک در آبادان به پایان رسید. برای نفت آبادان در این دیدار سیامک کوهنورد در دقیقه53 و برای ذوب آهن محمدعلی احمدی در دقیقه 62 بازی گلزنی کردند تا دو تیم امتیاز این بازی را بین خود تقسیم کنند.



ذوب آهن با کسب پانزدهمین تساوی در یازدهمین دوره لیگ برتر 42 امتیازی شد و همچنان در رده ششم جدول باقی ماند و نفت آبادان نیز با 39 امتیاز نتوانست جایگاه خود را از رده هشتم جدول ارتقا بخشد.