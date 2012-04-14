به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی در دیدار تعدادی از دانشجویان و طلاب دانشگاههای تهران، علم و صنعت، صنعتی شریف، امام صادق(ع) و ... که در محل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، در سخنانی با اشاره به اظهارات اخیر خود در نماز جمعه تهران درباره وضعیت برخی فیلمهای سینمایی اظهار داشت: قبل از اینکه من درباره مستهجن بودن برخی فیلمها در سینما سخن بگویم دلسوزانی به حد کفایت سخن گفتند؛ آیت الله علم الهدی در مشهد؛ امام جمعه بوشهر و امام جمعه بابل انتقاد کردند و در شهرها و استانهای مربوطه آنان، اکران نشد و یا متوقف شد اما این انتقادات اثری در مسئولان نداشت.
وی اضافه کرد: من گفتم برخی فیلمها در سینما مستهجن هستند و مقصودم این نبود که در آن صحنههای غیراخلاقی وجود دارد بلکه منظور من این بود که این فیلمها در شان نظام اسلامی نیست ولی تعریف مسئولان از فیلم مستهجن چیز دیگری بود.
امام جمعه تهران با بیان اینکه برای ایراد سخنانش در خطبه های نماز جمعه حداقل با پنج نفر از چهرههای شاخص آشنا به سینما که دارای سلیقههای مختلفی بوده اند مشورت کرده است اظهار داشت: همه این افراد بالاتفاق بر موضعگیری علنی علیه این فیلمها تاکید کردند با اینکه من نامی از فیلم خاصی هم نیاوردم ولی از یک سو با سیل تأییدها مواجه شدم و از سوی دیگر نیز عدهای نامههای هتاکانه و بی ادبانهای را نوشتند.
وی ادامه داد: شان من این نیست که به این نامه ها جواب بدهم ولی اگر کسی ارزش این نامه ها را میخواهد بداند به تیترهای رسانه های بیگانه نگاه کند.
من به دفاع از اصالتها و ارزشهای اسلام اعتقاد دارم
آیت الله خاتمی من به دفاع از اصالتها و ارزشهای اسلام اعتقاد دارم و هر خطبه ای هم که می خوانم آماده هزینه دادن برای آن هم هستم و بالاترین هزینه هم شهادت است که آماده آن هستم و جواب این نامه ها را به مصداق آیه شریفه و «اذا خاطبهم الجاهلون ...» نخواهم داد.
وی با تأکید بر لزوم همراهی و حمایت از ناهیان منکر بیان داشت: آنچه من در خطبه های نماز جمعه گفتم مصداق نهی از منکر بود و هزینه ناسزاها را هم تحمل می کنم اما کسانی که نگران اخلاق جامعه هستند نباید در مقابل این فحشها ساکت باشند زیرا پیامدهای گسترش این ناسزاها و کارهای غیراخلاقی بر عهده ساکتین خواهد بود.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه با بیان اینکه وی نماینده ولی فقیه و امام جمعه تهران است گفت: خطیب خطبه های نماز جمعه تهران از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی مشخص می شود و زمان ایراد خطبه در دسته امام جمعه نیست.
وی با بیان اینکه مشکل جامعه ما این دو فیلم نیست تصریح کرد: ما باید گوش به فرمان رهبری باشیم و آنچه ایشان آن را برای جامعه اصل می دانند که امسال سال حمایت از تولید ملی است ما هم باید اصل بدانیم.
هنر بدون دین رفتن به سمت طاغوت است
خاتمی گفت: این دو فیلم برای ما مسئله نیست بلکه ما معتقدیم باید هنر ما متعهد باشد زیرا اگر محتوای ارزشی و دینی از سیمنا و هنر و فرهنگ ما رخت بر بندد در سراشیبی سقوط است و به سمت طاغوت خواهد رفت.
وی تاکید کرد: ما سینماگران خوب و متعهدی هم داریم و همه را با یک چشم نمی بینیم و شاهد بودیم که 15 نفر ا زسینماگران که شاید سلیقه اشان هم با سلیقه ما همخوانی ندارد اعتراف به وجود برخی مشکلات در عرصه سینمای کشور کردند.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: ما معتقدیم باید هنر، فیلم، کتاب و سینما و ... در تراز و شان نظام جمهوری اسلامی باشد.
آیت الله خاتمی:
آماده شهادت در دفاع ازارزشها هستم/ نامههای هتاکانه پس از انتقادبه سینما
قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در ایراد خطبهها حاضرم همه هزینههای آن را بپردازم تاکید کرد: بالاترین هزینه که برای من افتخار است شهادت است و حاضرم در راه دفاع از ارزشها شهید شوم.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی در دیدار تعدادی از دانشجویان و طلاب دانشگاههای تهران، علم و صنعت، صنعتی شریف، امام صادق(ع) و ... که در محل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، در سخنانی با اشاره به اظهارات اخیر خود در نماز جمعه تهران درباره وضعیت برخی فیلمهای سینمایی اظهار داشت: قبل از اینکه من درباره مستهجن بودن برخی فیلمها در سینما سخن بگویم دلسوزانی به حد کفایت سخن گفتند؛ آیت الله علم الهدی در مشهد؛ امام جمعه بوشهر و امام جمعه بابل انتقاد کردند و در شهرها و استانهای مربوطه آنان، اکران نشد و یا متوقف شد اما این انتقادات اثری در مسئولان نداشت.
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