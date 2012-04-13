تلاش رئیس الیزه برای جلب آراء " بایرو"/ رقابت تنگاتنگ اولاند و سارکوزی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" در مطلبی به نقش تعیین کننده "فرانسوا بایرو" نامزد حزب جنبش دموکراتیک (مودم) فرانسه در پیروزی دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری این کشور یعنی نیکلا سارکوزی و فرانسوآ اولاند اشاره کرد و نوشت : "فرانسوا بایرو" در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه هیچ شانسی برای پیروزی ندارد، اما وی می تواند نقش تعیین کننده ای در خروجی این انتخابات داشته باشد و در مقابل، با کسب یک مقام بالا در حکومت مورد قدردانی قرار گیرد.

در ادامه این مطلب آمده است : نیکلا سارکوزی با نوشتن یک نامه خطاب به ملت فرانسه که در آن وعده بهبود وضعیت اقتصادی این کشور را داده است سعی دارد در مبارزات انتخاباتی جلب توجه کند.

به گفته "فرانک باسنر" رئیس انستیتو آلمانی – فرانسوی در "لودویگزبورگ" شرایط برای سارکوزی سخت می شود، اما هنوز هیچ چیز مشخص نیست. اینکه نامزد حزب جنبش دموکراتیک "فرانسوا بایرو" بعد از اولین دور انتخابات چه موضعی بگیرد مهم است. اگر وی به انتخاب کنندگانش توصیه کند که در دور دوم به سارکوزی رای دهند رقابت تنگاتنگی ایجاد خواهد شد.

"فرانسوا بایرو" ،نامزد ریاست جمهوری فرانسه و رئیس حزب جنبش دموکراتیک است که بر اساس نظرسنجی ها وی که سابق وزیر آموزش فرانسه بوده است در اولین دور انتخابات ریاست جمهوری کشورش در 22 آوریل حدود ده درصد آراء را به خود اختصاص خواهد داد.

بایرو که برای سومین بار است برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نامزد می شود خود هیچ شانسی برای پیروزی در این انتخابات ندارد. اما این سیاستمدار محبوب در فرانسه می تواند به یکی از مقامهای بالای حکومتی ارتقا یابد. آیا وی طرفدارانش را بعد از دور اول انتخابات به انتخاب کدام یک از دو نامزد یعنی سارکوزی یا اولاند توصیه می کند هنوز مشخص نیست.

افرادی که به "بایرو" نزدیک هستند می گویند وی از نظر شخصیتی به اولاند اما از نظر سیاسی به سارکوزی نزدیکتر است. از آنجایی که سارکوزی به آراء "بایرو" شدیدا نیاز دارد،حزب وی اخیرا به نفع این نامزد حزب جنبش دموکراتیک تبلیغاتی انجام می دهد. وزیر امور خارجه سارکوزی روز چهارشنبه گذشته وی را به عنوان موردی برای نخست وزیری آینده فرانسه به میان آورد. آلن ژوپه اظهارداشته بود که بایرو یک سوسیالیست نیست، و آنچه که وی پیشنهاد می دهد کاملا بر خلاف پیشنهادات و تصورات اولاند است.

به نوشته "تاگس انسایگر" خود سارکوزی نیز بدون اینکه به صورت مستقیم نام "فرانسوا بایرو" را بیاورد در فرصت های مختلف از این سیاستمدار به عنوان نخست وزیر آینده کشورش یاد کرده است. به گفته وی، نخست وزیر نباید حتما از حزب وی انتخاب شود.

حزب جنبش دموکراتیک(مودم) نیز که بایرو نامزد آن در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به شمار می رود، این روزها اعتماد به نفس بالایی دارد. سارکوزی اگر می خواهد در انتخابات برنده شود نمی تواند به راحتی از کنار "بایرو" بگذرد. از طرفی اولاند نیز اگر تنها سبزها و چپها را به حکمومت بیاورد نمی تواند بر بحران غلبه کند.

